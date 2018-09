Una primera fecha donde ganaron Ferro y el FBC Argentino

El domingo por la noche se cerró de manera exitosa la primera fecha del Torneo Clausura organizador por la Asociación Básquetbol Trenque Lauquen. Fue un primer capítulo muy esperado, con doce equipos en pugna y victorias para Ferro Carril Oeste y el Foot Ball Club Argentino, además de la derrota de la UTN.

Sin dudas, este ha sido un fin de semana que quedará en el recuerdo de los amantes del básquet, de los seguidores locales de la “naranja”, y de los propios integrantes de la ABTL, que vieron hacerse realidad un gran anhelo de contar con un torneo numeroso. Y fue una fecha que pudo completar con éxito todos los enfrentamientos, tres jugados en la noche del viernes, dos el sábado y el restante el domingo. Además hubo partidos en divisiones menores y la Copa U13, jugada en Henderson.

Repasemos ampliamente lo ocurrido entre viernes y domingo, con estos seis enfrentamientos de la primera división. Todo comenzó en la noche del viernes, con tres partidos. En Trenque Lauquen, por la Zona Centro, se midieron Ferro Carril Oeste y la UTN en cancha del “Verde”. Allí el equipo “ferroviario” pudo vencer a los dirigidos por Oscar Brúa con cierta holgura, tras un 82 a 58. Ferro fue más que el conjunto universitario, pero sin embargo debió bregar durante gran parte del juego para quedarse con la diferencia final asegurada recién en la última parte.

Parejo

El partido fue parejo y de bajo goleo en los primeros minutos, después Ferro, un poco más certero para el aro, redondeó una ventaja de 17-8 para quedarse con el primer parcial.

En el segundo reaccionó la UTN con un mejor juego de conjunto y ajustando la defensa logró ponerse a un par de puntos, pero sobre el final algunos errores propios, más un doble de González y otro más con infracción para García le dieron distancia de 17-12 a los locales y un primer tiempo favorable por 34 a 20.

En el tercero se vio lo mejor de la visita, con muy buena tarea de Caffaratti desde la media y larga distancia y 13 puntos en el cuarto, bien asistido por Gómez y con Ballare haciendo el trabajo bajo el tablero. Ferro lo sostuvo con buen pasaje de Esteban y el siempre rendidor Vicente, e igualmente el parcial fue 24 a 21 en favor de la UTN con lo que se llegó a los últimos diez minutos 55 a 44 arriba para los locales, que pudieron estirar la diferencia con un triple increíble de Pedro García desde casi la mitad de cancha y sobre la chicharra.

En el último episodio, la resistencia universitaria duró algo más de medio cuarto. Caffaratti se fue por faltas y también García en los locales; Ferro fue acrecentando ventajas con Ochoa, Vicente y Momeño, y comenzó la rotación en los bancos de relevos, para llegar al final con el 27-14 del cuarto y el resultado definitivo de 82 a 58 para los “verdes”.

Triunfo “decano”

Para el FBC Argentino su primera fecha fue fuera de casa. También por la Zona Centro, debió visitar a uno de los debutantes, el Club Atlético Rivadavia.

Buen marco de público se vio en el Polideportivo “Manchita Vitores” para este encuentro, que tuvo un desarrollo bastante parejo y en donde Argentino se imponía al final de primer tiempo por 33 a 31 y en el segundo período largo pudo lograr la ventaja que le diera el triunfo final por 71 a 59 y así el finalista del Apertura, un juvenil equipo comandado por Claudio Maldonado, demuestra que seguirá siendo protagonista también en el Clausura.

El viernes el tercer encuentro se jugó en Bolívar entre Sport Club Trinitarios y Deportivo Argentino de Pehuajó, campeón del Apertura. Válido por la Zona Este, el partido fue transmitido en vivo por Youtube y desde Pehuajó se contó con una muy buena tarea de Santana, que logró un triunfo final por 73 a 64, no sin esfuerzo.

Volvió Estudiantes

La actividad siguió el sábado, con el saludable retorno a las competencias de la ABTL de un histórico como Estudiantes Unidos de Pehuajó y no lo podría haber hecho de mejor manera que con un triunfo; fue ante un debutante como Deportivo de Carlos Casares en un encuentro de la Zona Este disputado el sábado por la noche y que resultó duro y de marcador cambiante, ya que los visitantes ganaron el primer cuarto 17 a 11, pero se recuperaron los pehuajenses para terminar el primer tiempo arriba 34 a 31.

Al final del tercero estaba todo empatado en 46 y en el último tramo los locales pudieron sacar una leve diferencia para quedarse con el partido y el resultado final de 63 a 59 a favor.

Otro que ganó fue el “Aviador”, Jorge Newbery de Rufino, que no tuvo inconvenientes en su debut ante otro de los que que volvieron al ruedo, el Club Caldén de General Pico, La Pampa, y lo derrotó por 91 a 61.

El primer cuarto fue parejo y terminó 23 a 22 en favor de los locales, pero a fin del segundo Newbery se imponía 45 a 36 tomando ventaja. Ya al final del tercero la diferencia para el local era importante: 67-48; para llegar al final con los treinta puntos de diferencia para los locales, destacándose que el encuentro inició la Zona Oeste.

Y el domingo por la noche se jugó el partido que cerró la Zona Oeste y la fecha, donde el Club Atlético Villegas no tuvo inconvenientes para derrotar a Sporting Laboulaye. Ya en el primer tiempo los de Villegas se imponían por 47 a 22. Y el segundo período lo ganaron también 41 a 27 para redondear un claro triunfo final por 88 a 49.