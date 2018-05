Una pizzería, que además funciona como un centro de ayuda y contención

Si hay algo que caracteriza a ciudades como Trenque Lauquen y muchas de la zona, es que son meramente solidarias en todo sentido. Ésta es una región que supo sobrellevar todo tipo de adversidades económicas, políticas, climáticas y muchas veces sociales. Y es ahí donde seguro debemos seguir apostando y puliendo para que tengamos una sociedad con menos grietas y fisuras.

Todos, sin duda, tenemos alguna misión en este mundo. Algunos encuentran cuál es, pero muchos la van descubriendo con el correr de los años y las experiencias de vida. Tal es el caso del matrimonio de Marcelo y Yanina Zabala. Hace más de tres años que apostaron al Centro de Rehabilitación de adicciones “Misión de Vida” (MDV) donde jóvenes y familias reciben la necesaria contención para poder recuperarse. Cuentan con el apoyo del Auditorio Cristiano Evangélico, Unión de las Asambleas de Dios (U.A.D) y para sustentarlo desde marzo de este año han abierto un negocio gastronómico, “Pizzería 65”, para sustentar el centro donde los jóvenes trabajan en Belgrano 338.

n Un líder

Pero no todo fue fácil desde el inicio. En diálogo con La Opinión, Marcelo nos contó que en un principio funcionaron en Beruti, pero se les complicaba para viajar y organizar los viajes y estadías. Los chicos cuentan con un líder que los acompaña siempre y se queda con ellos. “Un líder tiene que acompañar e implicaba muchas cosas. Estando acá ahora es más práctico porque pasan los líderes o el Pastor a verlos. Luego surgió lo del alquiler del negocio, después que varios estuvieron con nosotros en el restaurante. Necesitábamos un espacio y algo para sostenernos. Con mi mujer somos gastronómicos teníamos unas herramientas, horno, y así nos propusimos poner una pizzería. Arrancamos hace dos meses y todavía no estamos trabajando como deberíamos trabajar para suplir todo, pero dentro de todo estamos funcionando. Sabemos que el trabajo más duro es concientizar a la gente y eso nos cuesta”. Pizzas, lomitos, empanadas, hamburguesas y la novedad de la cajita feliz para los más chicos, son algunas de las opciones con las que cuenta el negocio como una alternativa más en la ciudad.

n Cuándo se acercan

Marcelo, quien hace mucho tiempo viaja a otros centros, especialmente en Garín y Florencio Varela, destaca que los MDV están hace más de 30 años y son de una inmensa ayuda ya que gran número de personas que se acercaron a los centros se han recuperado. Marcelo señala que las adicciones, especialmente la droga, son producto de cuestiones espirituales y sólo Dios y el Espíritu Santo son los únicos que puede cambiar eso. Por eso, el centro es totalmente Cristiano donde se basan en las reglas de la Biblia. “Si bien ellos no están presos ni nada por el estilo, hay un régimen de visitas y horarios que cumplir. Acá hay leyes y reglas para poder convivir. Ahora hay seis chicos y todos necesitan sus cosas básicas. Llegan totalmente destruidos, con lo puesto. El que llega a pedir ayuda al centro de rehabilitación ya se ha peleado con la familia y está mal. Hay de Quenumá, Mar del Plata, Rosario y los otros tres son de acá; porque es un lugar abierto. Solos se van acercando porque se van enterando. No todos ingresan y se quedan ya que habrán venido más de 50 en todo este tiempo”, relata Marcelo quien hace mención que los que realmente quieren y se esfuerzan, se quedan. Es que los que saben que esto es lo más difícil y lo que más cuesta, pero lo que más necesitan, se quedan y lo logran. Cuando ellos se acercan se les hacen dos entrevistas; si es internado por algún familiar se les hace a ellos juntos, a los padres y después sólo. Por eso muy importante la ayuda de la familia para saber y conocer cómo ayudar. Porque, como menciona el entrevistado, al que consume le gustan las cosas fáciles y cuando decide enfrentar algo le cuesta; tiene que pelear contra la abstinencia y sufren mucho.

n Tratamiento y recreación

Si bien el programa dura un año y ocho meses, el tiempo puede ser menos o llevar años. Una vez que se recuperan, es decir cuando realmente se han sanado, salen a trabajar por cuenta propia, muchos forman familia o vuelven con sus familias. Desde el centro tienen contacto con esos jóvenes y la satisfacción por haber aportado un granito de arena por parte de este matrimonio es inmensa. Ellos dicen que son sus hijos espirituales. “El programa consiste en dos cosas. Hay chicos que lo hacen en forma ambulatoria y otros con internación. El primero, es para aquellos que están con sus esposas e hijos. Los visitamos, ellos vienen, les damos trabajo, bíblicamente hablando, van a reuniones en el auditorio o acá nos encontramos. Vamos trabajando en conjunto donde ahí se necesita el apoyo de la esposa y la unión de la familia para que no tome alcohol, no consuma, ya que es una lucha porque la persona está en su casa. Una de las primeras cosas es salir de ese círculo. Yanina, mi esposa, suele trabajar con las mujeres de los chicos dándoles el apoyo espiritual, porque si la persona se viene a internar no tiene entrada económica. Si la familia lo entiende se la da un régimen de visitas, sino lo pasamos a otro lado. Todo se cuida. Nunca andan solos y se les pone un líder a la par; la sombra espiritual, aquella que va con ellos a todos lados”, relata Marcelo quien también menciona que por ahora trabajan con hombres mayores de 18 años y que les gustaría más adelante sea mixto. Por ahora hay tres habitaciones, dos baños, tienen los servicios básicos y tiene una amplia cocina donde en una parte hacen la elaboración de la pizzería y luego su parte para ellos.

n La mirada social

Para que el centro sea un hecho se contó con el apoyo del Pastor, su esposa y luego con la congregación a la que pertenecen. También, Héctor “Coqui” Boffi se acerca y algunas personas más. Pero la idea del negocio es que vaya creciendo para poder seguir abasteciéndose como en los centros de otras ciudades. En la ciudad saben que está el CPA y ellos son otra alternativa más, un espacio para poder erradicar con este flagelo de las adicciones. Están en la sociedad, son una realidad y todos debemos comprometernos. “La droga está entre las primeras cosas malas que tiene el hombre. La otra vez una persona me preguntó por qué estaba en contra de la droga. Yo no estoy en contra de las drogas, yo estoy para ayudar a aquellos que quieran salir de consumir con exceso la droga. Nos ha tocado ir a visitar a personas que consumían y personas que vendían, que comercializan. Tenemos que ir a las dos porque somos cristianos y Cristo murió por todos; todos cometemos errores y pecados. Ésto no tiene límite. Rompe toda frontera, toda barrera y destruye familias ya sea de profesionales como las de escasos recursos”, comenta Zabala.

Y es que en muchos lugares el tema de las adicciones sigue siendo un tema tabú. La idea de los centros de rehabilitación es que a ellos puede acercarse cualquier persona pero el primer paso es querer y dejarse ayudar. Muchas veces, la sociedad está en constante rechazo y es necesario que salgan fortalecidos para poder enfrentarla. Marcelo hace mención que primero deben sanar porque se los suele marginar y por eso es importante cuidar todo. Si están mejor todo dependerá luego de ellos y que tengan la convicción de salir.