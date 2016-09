Una perra murió tras ser atacada en la calle por un “Pitbull”

Norberto Goñi un vecino del barrio Esperanza se acercó ayer a la Redacción de La Opinión para informar que el pasado domingo su mascota, una perra de pequeño tamaño, fue atacada por un Pitbull y a raíz de las graves heridas provocadas debió ser sacrificada.

Al respecto Goñi aseguró que tras la negativa de la policía de tomar la denuncia con el argumento de que en el hecho no se encontraban involucradas personas, decidió hacer público el caso para alertar sobre el peligro que el animal representa para el barrio y solicitar a quien corresponda algún tipo de respuesta: “Yo no quiero que el perro este más ahí y los vecinos tampoco porque en cualquier momento nos va a matar una criatura”, aseguró.

Según informó Goñi el hecho ocurrió el pasado domingo en la calle Mollard al 500 detallando que “sacamos un rato la perrita a la vereda y de golpe apareció el Pitbull del vecino, la agarró del cuello y la arrastró más de 30 metros hasta que logramos sacársela porque no la soltaba”.

Por otra parte el vecino aseguró que no es la primera vez que sucede un hecho de estas características: “Ya van tres o cuatro ataques del mismo Pitbull a otros perros que no tuvieron las mismas consecuencias porque los otros animales eran más grandes y sobrevivieron. Pero el perro ese anda suelto a toda hora y estamos preocupados porque es muy peligroso”.

n Un peligro

Además el vecino sostuvo que más allá de lo lamentable del hecho “es un peligro porque en esta oportunidad atacó a mi perrita pero en cualquier momento va a agarrar a alguna criatura y seguramente va a ser una tragedia mucho más grande”.

Y destacó que la zona es muy transitada por chicos ya que “a una cuadra y media hay una escuela y permanentemente pasan niños que van al colegio o al jardín y en cualquier momento puede pasar una tragedia”, alertó.

Por otra parte el vecino manifestó que “inmediatamente después del ataque llamé a policía, primero llegaron los inspectores de tránsito y después llegó la policía y me dijeron que fuera a la comisaría a asentar la denuncia”.

Sin embargo indicó que “la denuncia no me la tomaron porque me dijeron que había sido una pelea de perros y que no había involucrada ninguna persona en el hecho. Hay que aclarar que me atendieron muy bien pero me dijeron que no se podía hacer nada y que no correspondía intervenir”.

n Pedido

Además el vecino aseguró que se acercó a esta redacción para solicitar ayuda ya que hasta el momento no encontró respuesta a su pedido: “Quiero que alguien me ayude para ver que se puede hacer en un caso como éste. Yo no quiero que el perro esté más ahí y los vecinos tampoco porque en cualquier momento nos va a matar una criatura. Es un animal que ataca y no suelta, agarra y no larga”.

Cabe destacar que a pesar de tener dueño el animal en cuestión pasa gran parte del día en la calle por lo cual los vecinos del sector se encuentran preocupados ya que no es la primera vez que se produce un hecho similar y temen que el perro ataque a alguna de las criaturas que habitualmente circulan por el barrio.