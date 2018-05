Una nueva marcha en reclamo de Justicia por el crimen de Verónica

Pasadas las 17 hs del domingo, y como es habitual todos los días 27, la marcha reclamando justicia por el crimen de Verónica Mararraveia partió desde el boliche bailable donde la joven asistió horas antes de ser asesinada el 27 de junio del año 2015.

Previo al comienzo de la marcha Veradia.com dialogó con Alicia Steimbach, tía de Verónica, y con el Dr. Juan Pablo Bigliani, quien se encuentra colaborando con la familia de la víctima en diferentes aspectos relacionados a lo legal.

“Una nueva marcha por Vero – comenzó diciendo Alicia – ya pasaron 35 meses y estamos cerca del juicio que tanto esperamos, le agradecemos a las personas que nos han acompañado y les pedimos que nos sigan acompañando, quedan pocas marchas por delante”.

Alicia hizo mención a que también este 27 de mayo se cumplieron 22 años del crimen de Carolina Aló, la joven asesinada de 113 puñaladas por su pareja Fabián Tablado en la localidad de Tigre: “Uno de los femicidios más brutales de la Argentina” afirmó la tía de Veronica.

El juicio se desarrollará a partir del 13 de agosto en la ciudad de Trenque Lauquen, se estima que tendrá una duración aproximada de una semana y que la sentencia no se dictará inmediatamente después de finalizado.

“Nos dijeron que salvo por razones de fuerza mayor la fecha de inicio se va a mantener – informó Alicia – un mes antes ya empiezan a organizar a los testigos que van a declarar, que son muchos, así que en un tiempo vamos a empezar a tener novedades”.

El Dr. Bigliani explicó que su labor es colaborar con la familia para que pueda tener acceso a la causa “el trabajo principal en la averiguación de este homicidio es de la fiscalía con la colección de pruebas que se reúnen, nosotros somos una parte procesal que se llama Particular Damnificada, es la representación de la víctima para realizar algunas peticiones, en este caso estamos acompañando el trabajo que viene haciendo la fiscalía, en un primer momento la UFI N° 6 a cargo del Dr. Fabio Arcomano y luego al saberse que el imputado es menor la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil a cargo del Dr. Martin Butti”.

Con respecto a la intención de la familia de Verónica de presenciar el juicio el Dr. Bigliani expresó “este caso es especial porque el imputado era menor de edad al momento del crimen, por lo cual se lo juzga bajo el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, eso cambia todo porque se defienden mas los derechos del acusado y no tanto de la víctima, se resguarda la intimidad del imputado y su familia lo que hace que sea más restrictivo y de acceso reservado incluso para la familia de Verónica”.

Bigliani aseguró que se harán gestiones para intentar obtener el permiso para presenciar el juicio “Sabemos que María, la mamá, va a estar presente porque es parte del proceso, pero vamos a hacer los pedidos al tribunal para que Alicia y su familia también puedan presenciarlo, ellos han sido muy importantes con la fuerza que le dan a la causa todos los 27 con esta marcha y eso la justicia lo tiene en cuenta”.

El imputado accedió a la prisión domiciliaria en el mes de abril pero aun no se ha hecho efectiva, en cuanto a eso el Dr. Bibliani explicó “La Cámara de Apelaciones confirmó la prisión domiciliaria que le había otorgado la jueza de garantías pero todavía no se instrumentó por cuestiones administrativas y burocráticas que tienen que ver con la tobillera electrónica y otras cuestiones relacionadas a medidas de seguridad para evitar que el imputado se fugue, nos llegó una notificación de la medida que nosotros vamos a impugnar porque mas allá que hubo algunas diferencias con el patrocinio anterior que tuvo la familia la intención que tenemos es que el imputado permanezca prisión hasta el día del juicio”.

De aquí al final del juicio quedarían las marchas del 27 de junio, donde se cumplen tres años del asesinato, y la del 27 de julio, Alicia recordó que la familia tiene pensado realizar una última marcha el 27 de agosto ya conociendo la sentencia “ese día vamos a necesitar que nos acompañen todos, queremos hacer una gran marcha final junto a todos los que nos acompañado durante todo este tiempo, vamos a marchar en silencio hasta el cementerio llevándole flores a Verónica”.

En cuanto a las expectativas sobre el resultado del juicio y cual podría considerarse una sentencia positiva el Dr. Bigliani prefirió ser cauto en ese sentido “estamos ansiosos y no queremos generar falsas expectativas, porque lamentablemente una cosa es el sentimiento de justicia que todo ciudadano tiene y otra lo que establecen las leyes, sobre todo en el caso de la Ley del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil porque no es la misma que la ley que se aplica para mayores. El tribunal se va a expedir sobre si hubo o no responsabilidad en el crimen por parte del imputado, y en caso de ser hallado culpable el

juez determina si le aplica una condena de prisión y por cuánto tiempo”.

Por último Bigliani aseguró que si bien existen antecedentes de menores condenados a prisión efectiva la situación es compleja “se realizan informes socio ambientales de psicólogos y psiquiatras para estudiar si el imputado puede acceder a algún tipo de alternativa que no sea la prisión efectiva”.

