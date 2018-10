Una nueva etapa se inicia para la Banda Municipal “Luis Perego”

Desde el último mes de abril, la Banda Municipal “Luis Perego” ha comenzado a transitar un nuevo camino en lo que respecta a su conformación y desarrollo como grupo musical el cual hoy cuenta con la dirección de José Luis Villaro y la co-dirección de Héctor Ghio.

El mismo tiene el fin de volver a despertar el interés de la comunidad en la Banda que supo existir durante buena parte de su trayectoria desde su creación en 1987. En este marco, el próximo viernes, sus integrantes se presentarán nuevamente en público luego de más de un año de no hacerlo.

El secretario general del municipio, Juan Simón Pérez, y la directora de Cultura, María Elena Bocca, explicaron a La Opinión cómo se encuentra trabajando hoy la Banda “Luis Perego” y los resultados que se esperan alcanzar en un futuro cercano.

n Crecimiento

“El crecimiento de la Escuela de Música ha sido exponencial, hoy realmente el edificio, por suerte, queda chico. Y digo ‘por suerte’ porque evidentemente la música ha despertado gran interés y estar un día en la Escuela de Música permite ver llegar de manera permanente a chicos, grandes, padres, madres, a trabajar, a inscribirse, a interiorizarse y esto nos llena de satisfacción”, comentó Pérez antes de explicar que “esto ha hecho que se hayan creado varias agrupaciones musicales como la Orquesta Sinfónica, los grupos de cuerdas y la Big Band. Y la Banda Luis Perego es la nave insignia de la música en Trenque Lauquen. Se funda en el año ‘87 y siempre estuvo presente en todos los actos. Es cierto que la Banda tuvo un período de decadencia, no soy quien para evaluar las razones, pero sí es cierto que los chicos y las chicas buscaban otras orientaciones musicales, otras actividades y se plegaban a ellas. El detonante fue el acto del 20 de junio del año anterior en el que nos convencimos de que teníamos que intervenir directamente para que la banda de Trenque Lauquen vuelva a recuperar su calidad y despertar el interés en la comunidad que tenía antes”.

n Nueva dirección

El entrevistado contó que “en principio, se abrió un concurso para nombrar director y hoy la banda cuenta con un director y un co-director. El director, José Luis Villaro, es una persona de Trenque Lauquen y es de los originales de la Banda, de aquellos chiquitos que todo el mundo veía tocar y hoy tiene una formación musical muy importante. Y el co-director es Héctor Ghio, un Licenciado en Artes Musicales y Sonoras e Instrumentista en Música Popular, creo que título académico de grado máximo que hay en el país. Y vienen trabajando muy bien”.

Pérez comentó que “hoy la Banda está compuesta por gente que recién se inicia, por chicos muy chicos y por gente que ya tiene una trayectoria, entonces es muy difícil ensamblar esas distintas historias. Pero se viene trabajando muy bien, tal es así que el 5 de octubre la Banda va a hacer su primera presentación con esta conformación absolutamente cambiada y esa dirección y co-dirección totalmente distinta. Nunca nos desentendimos de la Banda, sabemos que está muy arraigada y muy querida por la gente, y en eso se ha trabajado”.

n Ensayos

El funcionario consideró pertinente aclarar por qué sucede que hay días en que se dificulta encontrar un lugar para que la Banda pueda ensayar. “Eso ocurre porque hay demasiadas actividades y no se puede desarrollar un curso con la banda ensayando al lado, con la sinfónica y las cuerdas o la Big Band ensayando al lado. Entonces, no hay un lugar físico y se tienen que buscar distintas alternativas. Pero el interés nuestro y de la comunidad está por la banda e, insisto, hemos designado dos excelentes profesionales para lograr una refundación de la Banda Municipal. El tema es lento porque la idea es hacer las cosas bien, hay distintos niveles de músicos y muchos chicos chiquitos. Y todavía nos falta gente para la que la banda cuente con todos los integrantes que necesita”.

Por su parte, la directora de Cultura, María Elena Bocca, comentó que “los jueves la Banda ensaya en el Teatro Español la cuerda de los vientos y los viernes Ghio con otros ensambles en la Casa de la Cultura y a veces hacen un ensayo los sábados para articular. Este viernes la banda va a realizar tres temas recreativos porque hay chicos que se han incorporado ahora y algunos históricos que estuvieron en la banda hace 25 años, por lo tanto emparejar ese nivel musical es muy difícil”.

Además, ambos funcionarios hicieron referencia a la inversión permanente en materia de compra y mantenimiento de instrumentos para que cada asistente a la Escuela de Música pueda desarrollar sus respectivas prácticas. “La escuela está absolutamente equipada, no solamente con instrumentos sino con todas las condiciones que necesitan las personas que van para desarrollar sus ganas de aprender”, afirmaron.