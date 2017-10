Una nueva campaña para ayudar a Nahuel

Los concejales de los distintos espacios políticos de nuestra ciudad firmaron un acta de compromiso para permitir que durante las elecciones del próximo domingo se coloquen alcancías en las distintas escuelas para colaborar con Nahuel, el joven que padece síndrome de Usher a raíz de lo cual debe viajar a Cuba para someterse a una operación.

Así lo informó a La Opinión, Andrea Irrazábal, su madre, quien además señaló que en total se llevan recaudados 240 mil pesos que tienen como destino costear la operación y los tratamientos a los que debe someterse Nahuel.

n Alcancías

Según Irrazábal “el próximo domingo durante las elecciones los bomberos van a poner alcancías en todas las escuelas para continuar recaudando fondos para el tratamiento de Nahuel. Para eso tenemos un acta de conformidad firmada por todos los concejales”.

En este sentido indicó que “estamos contentos y ansiosos por saber cómo va a salir la operación porque en todos lados nos han dicho que lo que tiene Nahuel no tiene solución. Pero yo tengo fe en que va a salir bien, porque Marcelo Ortiz, un chico de Trenque lauquen que se operó en Cuba de lo mismo me dio la esperanza de que puede salir bien. Me aferro a eso porque si fuera por los médicos de la Argentina Nahuel no tiene tratamiento”.

n Estadía en Cuba

Sobre la estadía junto a su hijo en Cuba, Andrea aseguró que “vamos a estar 21 días en Cuba. No sé de donde salió que vamos a estar dos meses, pero es mentira. Nosotros tenemos los pasajes hace dos meses. El 4 de diciembre tenemos que estar en Cuba y el 25 de diciembre ya tenemos fecha de regreso”.

En este sentido agregó que “nosotros tendríamos que volver a Cuba para el tratamiento, pero eso sería recién a los seis meses. Nos van a decir ahí pero intentaremos demorarlo un poco más por temas laborales básicamente”.

n Lo recaudado

Con respecto al dinero recaudado en las distintas campañas, la madre de Nahuel sostuvo que “llevamos recaudados 240 mil pesos. En la cuenta de Nahuel solo hay 200 mil porque con el resto se pagaron pasajes, visas y demás gastos”.

También adelantó que “el próximo 18 de noviembre en el Club Monumental vamos a estar realizando una peña solidaria a beneficio de Nahuel. Allí van a actuar las bandas “La Unión del Oeste” y Más de lo Mismo” y también va a cantar Alberto Tresen, un muchacho que viene de Pehuajó y que es la segunda vez que se suma a un festival por Nahuel”.