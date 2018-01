Una noche de carreras para los velocistas de la ciudad

Para el próximo jueves por la noche el Club Ciclista Trenque Lauquen propone una actividad gratuita en su velódromo destinada a todos los ciclistas de la ciudad. Será una “competencia” distinta, de manera distendida, dividida por categorías, pero con entrada libre y gratuita, y sin ningún tipo de premiación.

Vale recordar que la institución enciende las luces del velódromo los martes y jueves para que se pueda entrenar en su pista, sin costo para nadie, solo con la obligación de “usar el casco”, dijo el presidente del Club, Fabián Estévez, quien sobre la propuesta de pasado mañana adelantó: “En la primera carrera, que comenzará a la hora 20 y será sobre 40 minutos, largarán master D y E, damas, menores y principiantes. Y en la segunda carrera, de una hora de duración, lo harán master C y B, juveniles, elite y promocionales. Si confirman antes compartiremos después una hamburgueseada o choripaneada. Están invitados todos los que están haciendo ciclismo a este entrenamiento competitivo”.

N Ingresos

Asimismo Estévez, padre del pequeño Santiago, de gran nivel durante la pasada temporada, contó cuál es el presente de una institución que se mantiene con el paso del tiempo. Y manifestó que el Club se sostiene gracias “a algunas propiedades que están alquiladas”. “De ahí es que vienen los principales ingresos”, indicó.

Luego se cuenta con otros pequeños ingresos, que llegan de los socios, inscripciones de carreras y entradas, pero en menor cuantía. “Actualmente el Club tiene unos 130 socios y a partir de este año cobramos una cuenta mensual de $80. Hasta el año pasado era de $50. La verdad es que es una cuota muy baja, pero nuestra idea es mantener a los socios que ya tenemos y si es posible sumar a algunos nuevos”, remarcó el entrevistado.

Así, a $80 por 130 socios, se daría un ingreso $10.400 mensuales. “Y otros ingresos con los que contamos es el alquiler del salón del Club, donde entran unas 80 personas, y que estamos tratando se acomodar un poco más, ponerles cosas nuevas”, remarcó.

n Carreras e inscripciones

A esto se le agrega un ingreso proveniente de las carreras que organiza el Club, donde al valor de las inscripción se le suma el de la entrada, muy accesible, de unos $20, pero que luego va todo destinado a pagar los premios. “Generalmente en una carrera terminamos con lo justo o perdiendo algo de plata, aunque tratamos de no perder nada. Pero con la plata de las inscripciones se va juntando para los premios”, dijo Estévez, quien también añadió que el gran dilema de todos es que los ciclistas siempre “piden” premios económicos más importantes, pero no están dispuestos a pagar inscripciones más caras. En tanto, el Club Ciclista cobra sus inscripciones entre $150 y $200, cuando en otros lugares ascienden a $300.

Sobre las carreras, el dirigente dijo que actualmente no se están haciendo porque hay escasez de comisarios deportivos, pues los mismos están inmersos en carreras importantes, como la Doble Bragado, que comienza en los próximos días.

Y el Club, con estos ingresos, le ofrece a la comunidad los días martes y jueves un lugar para entrenar. “Prendemos las luces del velódromo hasta las 22 horas. Allí puede entrar a girar todo el que quiera, no hace falta que sea socio del Club, y con cualquier tipo de bicicleta. Lo único que pedimos es que lo hagan con cascos”, se remarcó.