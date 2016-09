Una mujer golpeó con saña a una inspectora municipal de Tránsito

No es la primera vez que uno de estos trabajadores resulta agredido mientras se encuentra cumpliendo con sus obligaciones. Pero esta vez fue con singular saña al punto que la víctima debió ser atendida en el hospital.

En las últimas ediciones La Opinión ha reflejado episodios de violencia entre jóvenes, especialmente en la noche y madrugada, denuncias sobre casos de violencia de género que hacen necesaria la provisión del botón antipánico en muchos casos, agresiones en la escuela. Todo configura un panorama preocupante, pero esta agresión, a plena luz del día, a la vista de decenas de chicos se destaca, lamentablemente.

Ocurrió el jueves a media tarde, a la hora de salida del turno tarde de la escuela 2. Es habitual que a esa hora esté apostado un inspector de tránsito, un “zorro” como se los llama familiarmente; esto porque el movimiento de bicis, motos, motitos, autos, peatones es intenso y no siempre ordenado. Ese día estaba, cumpliendo sus funciones la inspectora Vanesa Gadea (38). Cuando observó a una mujer que, además de estar mal estacionada, estaba subiendo a la moto a una criatura que no llevaba el casco colocado, le llamó la atención y se dispuso a labrar una infracción. Cuando Gadea se dio vuelta para sacar el talonario del buche de su motocicleta, la otra mujer la sorprendió de atrás golpeándola y haciéndola caer. No conforme con esto, mientras la víctima estaba en el suelo, la pateó hasta provocarle convulsiones.

n Aprehendida

En ese momento pasaba cerca un patrullero del GAD, los efectivos vieron la escena, se acercaron y aprehendieron a la agresora que fue trasladada a la Comisaría. Fue identificada como Pamela Solange Lorea (25) quien fue imputada por lesiones leves y quedó a disposición del fiscal Walter Vicente, titular de la UFI 4, quien dispuso, pasadas las 21, que recuperara la libertad. Esto sin perjuicio de la continuidad de la causa.