Una lista de unidad a la que los militantes “no fuimos convocados”

El próximo 17 de diciembre el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires renovará autoridades del Consejo Directivo del partido en todos los distritos. Y a nivel local aparentemente se logró ir a los comicios con una lista de unidad. Al menos eso es lo que desde el PJ se informó el pasado jueves cuando en conferencia de prensa se llevó a cabo la presentación oficial de la lista que encabeza Néstor Baselli.

Sin embargo un grupo de viejos y nuevos militantes del justicialismo local desmintieron la supuesta “unidad”. Se trata de María Rosa Figueroa López, Leandro Vicente, Dante Botador y Jorge Villamonte quienes aseguran no haber sido convocados a participar del armado de la lista y destacaron que los dirigentes locales utilizan “una forma de construir política que deja de lado a los militantes y le da lugar a los que se acomodan en la política para vivir del peronismo y no por las ideas”.

n Desde 1983

Según Jorge Villamonte, uno de los militantes del PJ local señaló que “nosotros venimos trabajando y militando en la vida política del peronismo desde 1983. Y algunos de nosotros como María Rosa desde antes también. Entonces nos da bronca que se hable de unidad porque es una mentira. No existe porque para el armado de la lista invitaron solo a algunos afiliados. Y muchos de nosotros nos enteramos por la radio. Esa no es una forma de convocar a elecciones en un partido. Porque realmente nunca nos convocaron”

En este sentido apuntaron contra la familia Estévez destacando que “la lucha siempre es la misma y es contra la dirigencia que digita los armados a último momento y a dedo que responden a un sector del PJ histórico que son una dinastía”.

Y agregó que “es una forma de construir política que deja de lado a los militantes y le da lugar a los que se acomodan en la política para vivir del peronismo y no por las ideas”.

n Participación

Por otra parte Villamonte, sostuvo que “los dirigentes dicen una cosa y hacen otra. Nunca desde el ‘83 a la fecha los militantes hemos logrado tener una participación auténtica. La prueba más clara de lo que le pasó al peronismo es que no tiene recambio generacional. Y eso es responsabilidad de los dirigentes que alejaron y ningunearon sistemáticamente a la masa peronista y por eso buscan candidatos como abogados, contadores o cantantes por ejemplo pero que poco tienen que ver con la militancia”.

En este sentido agregó que “no podemos ser cómplices con el silencio de esta clase dirigencial. No podemos callarnos porque si esta clase dirigencial frustrada que tenemos en Trenque Lauquen no puede convencernos a nosotros que somos los justicialistas y que tenemos a Perón y a Evita en el corazón, ¿cómo van a hacer un proyecto para la sociedad?. Han usado a la política como una Pyme para sus propios intereses.