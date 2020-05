Una jueza afirma que ya se liberaron a 176 violadores con la excusa del coronavirus

En medio de la polémica por las prisiones domiciliarias a presos por el coronavirus, la jueza de Ejecución Penal N°1 del Departamento Quilmes, Julia Márquez, aseguró que desde el comienzo de la cuarentena fueron liberados 176 violadores. Añadió que en un solo día se concedieron la misma cantidad de excarcelaciones que en todo 2018.

La magistrada, en declaraciones a radio Mitre, admitió su preocupación por el crecimiento fenomenal de pedidos de hábeas corpus para liberar presos y lo resumió muy gráficamente: “Las solicitudes se multiplican. Por un delincuente pueden llegar hasta cuatro pedidos No logramos imprimir todos los pedidos en una jornada de trabajo; estamos imprimiendo desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche”.

Márquez reveló que según datos oficiales del Tribunal de Casación, en 2018 se concedieron 160 prisiones domiciliarias y 2.600 libertades condicionales o asistida. Mientras que en el último mes ese número llegó a 2.458. Incluso reveló un dato más preocupante: “Entre el 27 y el 28 de abril se liberaron 176 delincuentes”. Es decir que en apenas 24 horas se benefició a más presos que en todo un año.

La jueza agregó que “desde que comenzó todo esto (el aislamiento social obligatorio) fueron liberados 1.076 personas con delitos contra la propiedad, 276 con delitos contra las personas y 176 con condenas por delitos contra la integridad sexual (abusadores y violadores)”.

Beneficiados

Aunque la jueza no tenía la información segmentada por libertades condicionales o arrestos domiciliarios, sí pudo confirmar que todos los delincuentes que fueron excarcelados hasta ahora “no se les venció la pena, fueron beneficiados”.

Al ser consultada sobre la polémica generada en torno a los números oficiales, la jueza pidió que se muestren y se comparan las estadísticas. “No sé por qué no se muestran, esos números son públicos”, denunció y pidió evaluar esta situación con seriedad. “Esto es todo un absurdo. Cómo una persona que entra en la cárcel por delitos graves, ahora sale de la cárcel cometiendo otro delito, porque un motín es un delito. Siguen utilizando la violencia para lograr lo que quieren y nosotros como autómatas firmamos eso. Es una verdadera locura”, añadió.

Responsabilidad

Consultada sobre la responsabilidad política del Poder Ejecutivo y la posible existe de algún tipo de influencia sobre las liberaciones o beneficios a los detenidos, la jueza dijo que “no puedo asegurar que haya tal o cual instrucción, pero asume un gobierno el 10 de diciembre y al día siguiente la Corte hace lugar a un hábeas corpus donde se declara la crisis humanitaria basada en los informes del Tribunal de Casación”, opinó.

“El Poder Judicial no puede resolver los problemas del Poder Ejecutivo. Si al Ejecutivo no le gusta hacer cárceles, es problema es del Ejecutivo. Con independencia de los gustos de los políticos, hay necesidades y no se pueden basar en lo que le gusta, sino en lo que se necesita. Si hay personas presas es porque se comenten delitos, nosotros no inventamos causas. No podemos liberar así y acentuar la impunidad, porque lo único que se hace es alimentar conductas transgresoras”. concluyó. (DIB)30