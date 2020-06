Una joven mamá necesita alimentos y pañales para sus dos pequeños hijos

El de Micaela es uno de los tantos casos de vecinos que por la complicada situación económica agravada por la pandemia de Covid-19, necesitan de una mano solidaria que les permita al menos alimentar a sus hijos.

La historia se repite en muchos hogares de nuestra ciudad aunque la necesidad a veces se convierte en desesperación y empuja a visibilizar una situación para nada grata.

Este es el caso de Micaela, una joven madre trenquelauquense que necesita alimentos y pañales para sus dos hijos, de 2 años y 7 meses.

En diálogo con La Opinión, la joven contó: “Con mi pareja estamos sin trabajo. Y la verdad es que está muy difícil conseguir. Y la situación nos llevó a necesitar la ayuda de la gente. No queremos abusar de eso pero sinceramente hoy por hoy no nos queda otra”.

Necesidades

La vecina indicó que lo que más necesitan es mercadería y pañales. “Recibimos ayuda de la gente de Quejas Trenque Lauquen para tirar unos días. Pero no queremos abusar de los vecinos ni andar pidiendo, no es algo lindo”, remarca.

Y agregó que más allá de la ayuda que los vecinos puedan brindar lo que necesitan en realidad es trabajo. “Si alguien nos puede dar una mano con un trabajo para mi pareja. Él es peón de albañil y hace un mes y medio que está sin trabajar. Eso sería lo ideal pero por el momento no nos queda otra que recurrir a la ayuda de la gente para poder darle de comer a los chicos”, cuenta.

Para aquellos vecinos que quieran brindar una mano a la familia, la joven informó que pueden comunicarse al (2392) 15558702.