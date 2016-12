Una joven ciclista sufrió doble fractura

Fue un fin se semana tranquilo en materia de seguridad: el movimiento en las calles fue normal y hasta ayer no se habían recibido denuncias sobre hechos contra la propiedad.

Ocurrió el sábado, alrededor de las 13 en la intersección de Llambías y Guardias Nacionales de Junín-

Allí colisionaron una Toyota Hilux que arrastraba un pequeño carro y una bicicleta en la que se trasladaba Carina Campelo (es oficial de policía pero no estaba en servicio).

La chica cayó al suelo, el conductor de la camioneta, Darío Herrador, se detuvo para auxiliarla, llamaron al hospital y llegó la ambulancia que trasladó a la muchacha a la Guardia. Allí constataron que se había fracturado la tibia y el peroné de la pierna izquierda. Campelo fue sometida a una larga operación; hasta ayer estaba internada, fuera de peligro.

La cusa por lesiones culposas está radicada en la UFI 5 a cargo del fiscal Manuel Iglesias.

N Otra desobediencia

El sábado a la tarde la Policía allanó un domicilio de la calle Hernández al 900. Buscaban una bicicleta robada que no apareció, pero se encontraron con una sorpresa. Al momento de identificar a los que estaban en la casa, encontraron un muchacho que estaba durmiendo plácidamente. Resultó ser que tenía vigente una restricción perimetral a raíz de una denuncia por violencia familiar. Pero tanto su ex pareja como la madre de la chica lo habían aceptado sin pedir que se levantara la medida.

En consecuencia fue aprehendido por desobediencia flagrante. (En estos casos, por más que la otra parte lo acepte, el sujeto de la medida debe cumplirla. No se puede acercar.

N Incendio

A las 5.15 del sábado sonó insistentemente la sirena del cuartel de bomberos. Debieron trasladarse a sección quintas, prolongación de la calle Tala donde se había incendiado un pequeño galpón, propiedad de José Luis Amoroso, en el que había maderas, tranqueras y elásticos de cama viejos más otros trastos de fácil combustión.

Trabajaron tres dotaciones a cargo del jefe del cuerpo activo, Claudio Villavicencio.

Se quemó todo; se especula con que el origen del fuego haya estado en unas brasas mal apagada. La noche anterior, cerca de la precaria construcción, habían hecho “unos churrascos”.