Una intervención artística en el boulevard

Ayer en horas de la mañana un grupo de alumnos de la Escuela de Educación Estética, acompañados de sus profesores, realizaron en la esquina de Villegas y 9 de Julio una intervención artística concretada en el marco de La Semana de Las Artes, propuesta por la Dirección de Educación Artística del gobierno de la Provincia de Buenos Aires y destinada a relevar la importancia del arte en la educación.

De esta manera, desde las 10 hasta las 11.30 alumnos y profesores desarrollaron diferentes disciplinas enmarcadas en la música y en la expresión corporal. En tanto, Marcela Piqué, directora de la institución, explicó a La Opinión detalles de esta pintoresca experiencia que repercutió positivamente entre transeúntes y automovilistas. “Durante esta semana se está desarrollando La Semana de las Artes en la provincia de Buenos Aires, que es una propuesta de la Dirección de Educación Artística provincial que consiste en sacar el arte a la calle, trascender las paredes del aula y compartir con el público ocasional y en lugares atípicos lo que se hace en las escuelas en el área de artística, tanto sea de teatro, de plástica, de danza o de música”, dijo.

En ese marco, la docente señaló también que en el día de ayer estuvieron presentes las áreas de música y teatro a cargo de las profesoras Eva Benito y Carolina Barat, respectivamente. “Se compartieron producciones musicales e intervenciones en los cortes de semáforo con distintas expresiones corporales y utilización de elementos”, contó.

n Repercusiones

Respecto de cuál fue la repercusión en quienes transitaban por la principal avenida de la ciudad ante estas intervenciones públicas, Piqué contó que “la respuesta del público fue totalmente impredecible y de alguna manera completó la propuesta”. “Pasa de todo, la gente se asombra, se queda inmóvil, comparte, para, pregunta de qué se trata, algunos pasan como si no les llamara la atención pero siguen escuchando a lo lejos o pispeando para ver lo que está pasando. Pero de eso se trata la intervención artística en la vía pública, contar con estas diversas interpretaciones de lo que puede generar en el público que está haciendo sus actividades diarias. Se realizan en un horario y en un lugar donde la gente está haciendo trámites o mandados y esto le corta su rutina”, dijo, antes de agregar que, por su parte “a los chicos les encanta salir del aula y compartir lo que están preparando o trabajando”, y que “la Escuela de Estética en particular tiene muchas salidas y los chicos están acostumbrados a intervenir distintos espacios públicos, aunque en el centro este año fue la primera vez”.

Y un dato para destacar es que la institución contó con la colaboración de un conocido comercio de venta de artículos musicales ubicado en la citada esquina para poder realizar esta intervención. “La gente de los negocios se presta y colabora, poniendo la música, prestando el espacio o albergando los elementos que se van a utilizar adentro de su negocio, la verdad que hemos encontrado respuesta también desde ese lado”, se remarcó.

Por último, se informó que “están diagramadas durante esta semana varias salidas”. “Después, durante el año se van haciendo distintas cosas pero esta semana en particular tienen que ver con intervenciones públicas, en este caso tocó en este lugar, pero la idea es llevarla a otros lugares donde también haya aglomeración de gente, que esté esperando o mirando otra cosa y que esto de alguna manera los sorprenda”, culminó la entrevistada.