Una gira con más de 80 presentaciones y 6.000 millas en ruta

Tras su extensa gira por México y Estados Unidos que les dejó como saldo más de 80 presentaciones, 6.000 millas, once estados recorridos y un sinfín de anécdotas de tipo, (por ejemplo que el terremoto de México los encontrara en pleno proceso de grabación de un E.P), la agrupación Cambodia OK se presenta esta noche en un conocido pub de Villegas y Tte. Gral Uriburu.

Y antes del show que brindarán en nuestra ciudad, Tomás Gaudio y Franco Armando, integrantes de la banda hablaron con La Opinión sobre su inolvidable experiencia.

n Gira

“La gira fue realmente impresionante. Recorrimos casi todo Estados Unidos del norte al sur. Once estados cruzamos. Y el recibimiento que tuvimos en cada lugar fue impresionante, porque el público está muy atento a lo que pasa musicalmente y es muy receptivo”, aseguró Tomás Gaudio, guitarrista y voz de la agrupación.

Y ya adentrado en la conversación recordó que “en México pasamos el terremoto mientras estábamos en un estudio de grabación. Y dos de las canciones que estábamos grabando en el estudio, que van a estar en un E.P que va a salir dentro de poco las grabamos en el medio del terremoto. Estábamos grabando y se empezó a mover todo. Sinceramente fue algo tremendo. Por eso el nombre del E.P va a estar relacionado a lo que paso con el terremoto”, adelantó.

n Summer Fest

La idea de la gira fue tomando forma de a poco: “Teníamos una invitación para ir a tocar al “Summer Fest”, un festival enorme en el que tocaron por ejemplo Bob Dylan, Red Hot Chili Peppers y Tom Pety y antes que eso esté confirmado sacamos los pasajes y comenzamos buscar fechas en New York como primer paso. Y si no pasaba nada ya teníamos lugares para tocar”, relató Gaudio.

Y agregó que “cuando estábamos organizando todo eso nos confirmaron que se daba lo del Summer Fest. Teníamos pensado ir 15 días y el festival era una semana después. Entonces empezamos a pensar en estirar el viaje y comenzamos a buscar más fechas”.

Pero en el medio de la gira dos de los integrantes de la banda se abrieron mientras que Gaudio y Armando decidieron continuar. Para ello tuvieron que adaptar el repertorio al formato acústico.

En este sentido Franco Armando indicó que “empezamos a recorrer ciudades tocando. Y los shows no los tenemos contados pero si sabemos que fueron más de 80 en tres meses y medio”.

n En la ruta

Como en una road movie, los Cambodia OK recorrieron 6.000 millas a bordo de una camioneta que los llevo por once estados desde el norte hasta el sur de Estados Unidos: “El público es muy receptivo, van a buscar cosas nuevas y no importa si conoce o no a la banda”, explicó Armando quien agregó que “nosotros tenemos un set de covers pero la gente te pide canciones propias porque quieren escuchar canciones nuevas. Y los dueños de los lugares donde tocábamos nos pedían que hagamos nuestros temas. El concepto y valoración que tienen de la música es otra. Por ejemplo un show normal acústico te lo pagan $400 dólares y además el dueño del lugar te deja poner tus discos para que los vendas y la gente va y te compra. Algo que en la Argentina es difícil encontrar”

Con esta experiencia a cuestas, Cambodia OK se presenta hoy a las 22 en un pub de la Avenida Villegas.