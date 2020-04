Una fuerte caída de granizo en Pellegrini

En horas de la mañana de ayer una fuerte tormenta con una importante caída de granizo sorprendió en la planta urbana de la ciudad de Pellegrini, no registrándose hasta el cierre de la edición información sobre que se haya repetido el evento en las localidades de Bocayuva y de De Bary como así tampoco en gran parte de la zona rural del distrito. Aunque sí hubo algunos campos afectados.

Desde las áreas de Desarrollo Social, Inspección y Seguridad y Servicios Públicos del Municipio pellegrinense se trabajó, llegando a familias afectadas ademas de hacerse tareas de limpieza urbana.

En tanto, aparentemente no se registraron daños a personas aunque sí un sinnúmeros de roturas materiales.

El evento meteorológico sufrido no pudo ser detectado por la Dirección Provincial de Defensa Civil, que durante las 24 horas reporta permanentemente estos alertas.

n Alerta

Durante el transcurso del fin de semana, y hasta el día lunes inclusive, se mantiene alerta meteorológico, resultando probable que se repitan eventos de lluvia con viento o nuevas caídas de granizo.

Y este alerta también incluye a localidades como Trenque Lauquen y otros puntos de la región.