“Una forma de intentar quitar protagonismo a otras fuerzas políticas”

La concejal de Unidad Ciudadana, Mónica Estévez, envió ayer a este medio un texto en el que critica la actitud del bloque Cambiemos al momento de definir las presidencias en las distintas comisiones de trabajo en el HCD, las cuales quedarían todas en manos de la fuerza oficialista según un pedido que el concejal Alfredo Zambiasio habría realizado en una reunión de presidentes de bloque realizada el pasado viernes.

A continuación se reproduce de manera textual el texto enviado por la concejal que califica de “voracidad” el accionar de Cambiemos dentro del recinto: “Previo a la asunción de los/as concejales de Trenque Lauquen, sostuvimos que a pesar de no estar determinado en el reglamento interno del Concejo que la Presidencia debía ser ocupada por el partido victorioso (en este caso Cambiemos) respetaríamos la ‘tradición’, por llamarlo de alguna manera, de que quedara en manos del partido triunfante. Siendo coherentes con la conducta que siempre tuvo el peronismo. Lo dijimos y cumplimos. Además de que siempre se ha respetado, manifestamos que teníamos palabra.

“Dijimos también que creíamos que de las 4 comisiones de trabajo que tiene el Concejo Deliberante nos correspondía una de ellas por ser la ‘primera minoría’. Le dimos la opción que ellos mismos decidieran cual seria. Así fue el comportamiento del Concejo en el año 2015 con la primera minoría. El Frente Renovador ocupó la Comisión de Asuntos Administrativos siendo su presidente el Dr. Juan Pablo Ripamonti”.

n “Voracidad”

En otro párrafo de su escrito, Estévez señaló que “en la reunión que el día viernes tuvimos los presidentes de bloque, el concejal Zambiasio manifestó la decisión de su fuerza política de que todas las presidencias de las comisiones fueran ocupadas por Cambiemos. El argumento que esgrimió Cambiemos fue hacer cumplir el artículo 35 que así lo dice. Reglamento que no se cumplió, reitero, en 2015. ¿Por qué lo hizo antes y por qué no lo hizo ahora? ¿Por qué tanta voracidad?

“En principio, fue evidente su ‘voracidad’ cuando en la votación este mismo sector (del Intendente Fernández) buscó quedarse con la Presidencia y la Vicepresidencia primera. En segundo lugar creo que es una manera de intentar quitar protagonismo a otras fuerzas políticas.

“Lamento decirles que: El protagonismo te lo da el trabajo, no los cargos. Muchos han pasado por distintos sillones políticos sin pena ni gloria. Presumíamos su comportamiento y manifestamos que esperábamos que Cambiemos no hiciera ‘abuso de su mayoría’. Ahora lo expresan con mayor nitidez con esta actitud”.

Por último, la concejal señala que “Cambiemos debe reflexionar en Trenque Lauquen (y en todo el País) que la Democracia es la expresión de las diversas voces ideológicas y que su actitud no beneficia a la ciudadanía. Y si Cambiemos no lo sabe, debe buscar algún radical memorioso que recuerde cómo defendió su partido el sistema democrático cuando eran un Movimiento Nacional y Popular.

“Lamento advertir, que este tipo de comportamientos nos deja a las claras que va a suceder lo mismo en las diversas iniciativas y proyectos que se traten en el Concejo en lo sucesivo”.