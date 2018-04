Una fecha marcada por la preocupación de los gremios

Mañana se conmemorará un nuevo Día del Trabajador y la fecha caerá en un momento en que algunos gremios aún no han podido cerrar sus paritarias, por lo que viven un estado de incertidumbre ante la situación económica nacional.

Según un informe que se pudo apreciar en El Periódico de San Francisco, Córdoba, uno de los sindicatos que se encuentra en este contexto es la Unión Obrera Metalúrgica, que no logró acuerdo para la suba salarial y ratificó un paro nacional previsto para el próximo jueves.

Desde la UOM se criticó que las paritarias tengan “techo” y que haya que cerrar en menos de un 15 por ciento, como determinó el Ministerio de Trabajo.

Y una situación similar se marca en la actualidad para los panaderos, desde cuyo Sindicato se manifestaron “preocupados” por el momento que está pasando la industria. “Con los tarifazos y estas cuestiones, el hilo se corta por lo más delgado, que son los trabajadores, entonces el que paga el pato es el trabajador, con menos horas, trabajo precarizado”, resumió el dirigente cordobés Claudio Rivolta, añadiendo que “lamentablemente desde el Estado no hay voluntad política para combatir el trabajo precarizado”.

Por otro lado, La Razón de Chivilcoy apuntó que la mayoría de las delegaciones de la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (Atilra) aceptaron durante los últimos días el acuerdo de recomposición salarial del 15% al que arribó la conducción nacional y los industriales del sector.

Espera y arreglos

También están los docentes, destacándose que a nivel bonaerense el Frente Gremial, conformado por los principales sindicatos del ámbito, viene de concretar un paro el miércoles y espera mejoras en la propuesta salarial de la Provincia, que había ofrecido un aumento semestral.

Por su parte, los bancarios están luchando desde hace tiempo por un 19% de aumento con cláusula gatillo o un 24 sin la cláusula, algo a lo que puntualmente los trabajadores del Banco Provincia le sumaron tiempo atrás un reclamo ligado a cuestiones que tienen que ver con las edades de jubilación, motivo por el que se está atravesando un 2018 agitado.

En tanto, los transportistas vienen transitando un año en el que una marca importante se dio a partir del pedido por una tarifa única, reclamada desde algunos sectores, una cuestión que se hizo sentir en Trenque Lauquen y la región semanas atrás.

Otro ámbito con novedades y que podría llegar a traer noticias a nivel local y nacional es el de los petroleros, destacando el sitio web de la revista Veintitres que los gremios del sector acordaron en el Ministerio de Trabajo con las empresas de la actividad una paritaria de mejora salarial anual del 15% en dos tramos, que se abonará un 7,5% este mes y otro tanto en octubre.

Por último, se puede hacer referencia a los municipales, un plano en el que por todo el país hay distintas controversias, y por el que en el caso local se está negociando habiéndose marcado hace unos pocos días que desde el ámbito gremial se pedía un 25% de aumento ante una oferta del 15%, y siendo noticia también recientemente el intendente pehuajense Pablo Zurro al cerrar una paritaria municipal con un acuerdo salarial del 32,5% de suba.