Una familia fue desalojada de la vivienda que alquilaban

Una familia se encuentra por estos días atravesando una difícil situación luego de ser desalojada de la vivienda que se encontraban alquilando. El grupo familiar, compuesto por los vecinos Julio Campo, Silvina Mosqueira y sus tres hijas, debió dejar ayer por la mañana el inmueble que habitaban luego de que su dueño les diera un ultimátum.

Esto generó que la familia viviera horas de desesperación al no saber dónde ir a vivir ya que hace meses que se encuentran en la búsqueda de una casa para alquilar sin poder hallarla.

n El testimonio

Entrevistada por La Opinión durante la mañana de ayer, Silvina Mosqueira explicó que “no queríamos llegar a esta situación a la que llegó el dueño de la casa quien nos obligó a sacar nuestras cosas. La realidad fue que él se nos presentó el sábado pasado a decirnos que nos teníamos que ir. Es verdad que estábamos con un preaviso, él nos había pedido la casa hace un mes pero como no conseguíamos nada, le pedimos un tiempo más. Este señor fue muy desalmado, dijo que ese no era su problema y nos dijo que si no desocupábamos la casa para hoy (por ayer) nos sacaban las cosas. Buscamos por todos lados una vivienda para alquilar y no encontramos. Por lo menos queríamos tener tiempo para encontrar un lugar donde guardar nuestras cosas”.

La vecina comentó que “hasta ayer (por el martes) la situación era realmente desesperante. Por suerte una amiga me ofreció su casa para estar hasta que consigamos algo. La situación mía no es fácil, tengo tres nenas y lo único que le pedía a la gente es un lugar donde estar hasta que nosotros podamos conseguir algo para alquilar. Lo único que pedimos es eso, algo para alquilar. Hasta el martes no teníamos nada, gracias a Dios hoy estamos resguardados y más tranquilos. El martes fue desesperante la situación porque veíamos que llegaba el día y no sabíamos que íbamos a hacer”.

n Situación excepcional

Para conocer si esta situación de desalojos de personas que se encuentran habitando una vivienda es recurrente en la ciudad, este medio se comunicó con Carlos Prono, presidente del Colegio de Martilleros de Trenque Lauquen quien explicó cómo es el panorama a nivel local.

“Normalmente no se dan este tipo de situaciones, está todo bastante en regla en las inmobiliarias lo cual hace que el grado de conflictividad sea casi nulo. Por supuesto que hay algunos atrasos en los pagos pero son menores al 1% los casos en que un contrato termina en juicio. Pero por supuesto que hay atrasos, muchas veces el sueldo no alcanza y el costo de vida de la familia ha sido superior al aumento del salario”.

n Asesorarse

Desde ese lugar, Prono insistió en que la gente debe asesorarse bien antes de comenzar a alquilar una vivienda. “Que la gente se acerque ya sea al Colegio de Abogados, al Colegio de Martilleros, al municipio, donde quiera pero que se asesore y conozca cuáles son los derechos del inquilino, los plazos, los montos, cuánto van a pagar el primer mes y también cuánto van a pagar el último”, expresó.

Por último, hizo hincapié en la situación de comenzar a pagar un alquiler sin un contrato que respalde tal operación. “Por inmobiliaria no se dan estas situaciones, se toman muchos recaudos porque si a una inmobiliaria le confían un inmueble para alquilar va a intentar conseguir un inquilino que cumpla. Todo eso hace que los conflictos sean muy menores”, dijo antes de agregar que “la gente no debe alquilar sin contrato, porque se da esta situación y está sujeta a que un día venga el dueño y le diga que se tiene que ir. Hay mucha desinformación, y muchas veces, en la desesperación por alquilar algo, la gente hace este tipo de cosas”.