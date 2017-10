“Una experiencia que me ha enriquecido el alma y mi trabajo”

Desde hace varios años, la ECWS (Confederación de Acuarelistas Europeos) organiza encuentros internacionales de Acuarelistas. En esta oportunidad fue elegida Salamanca, España, para concretar, desde el 27 de septiembre al 1 de Octubre de 2017, el XX Simposio Internacional de Acuarela.

De este importante acontecimiento participó la artista local Mercedes Jonas quien tuvo la oportunidad de compartir un grato momento con los mejores acuarelistas europeos seleccionados por cada país con quienes intercambió conocimientos, técnicas, y estilos. También, pudo pintar al aire libre, además de exponer.

“Salamanca es una ciudad universitaria desde hace casi ocho siglos, y como tal, es lugar de intercambio de conocimiento, Patrimonio de la Humanidad, declarada por la Unesco, por su gran monumentalidad y la excelente conservación de su casco histórico, la belleza de sus calles y la riqueza de su arquitectura nos ha ofrecido mil opciones para inspirar nuestra creatividad”, contó a este medio la reconocida artista trenquelauquense.

n Experiencia compartida

Jonas comentó que “en mi caso, fui convocada a mediados de mayo. Tuve la oportunidad de viajar y compartir paisajes, viajes, exposiciones, pinturas y grandes experiencias con otros artistas acuarelistas de diferentes países, la mayoría españoles representando a agrupaciones de Valencia, Catalunya, Andalucía, Zaragoza, Aragón, Mallorca. También estaban presentes agrupaciones de Italia, Francia, Suecia, Bélgica, Finlandia, Polonia, México y, en mi caso, como única representante de la agrupación de Argentina. Éramos en total 250 acuarelistas y 70 acompañantes, entre ellos mis padres que también asistieron y me acompañaron durante esos días”.

n Intercambio

En este marco, la artista calificó esta grata vivencia como “una gran experiencia, pintar esas calles de Salamanca junto a otros acuarelistas, intercambiar maneras de pintar e interpretar cada paisaje, compartir almuerzos y cenas, exposiciones y conocer gente muy amena. Me traje una gran experiencia, realmente una experiencia que me ha enriquecido el alma y mi trabajo. Todos trabajamos con la misma técnica pero de alguna manera interpretamos lo que vemos de formas diferentes, cada uno empleando propia paleta de colores, formatos, ya que podíamos pintar desde tamaño postal hasta 56 x 76 cm. Todos pintando en diferentes sectores de la Salamanca histórica, mientras los turistas se detenían a mirar nuestro proceso de trabajo. Estos trabajos fueron expuestos el último día para ser visitados por público y artistas, finalizando con una cena de Gala como despedida del Simposio”.

n Pintar callecitas

Por último, Mercedes Jonas contó que “también, durante uno de estos días, fuimos trasladados a la población de La Alberca, cerca de Salamanca, uno de los poblados más antiguos que tiene España, para pintar sus callecitas, sus ventanas, puertas, colores en diferentes horas del día, ofreciéndonos platos típicos para degustar, compartir y disfrutar su música y danza. La verdad que fue un encuentro muy bien organizado, de muy buen nivel, donde no sólo el color y la pintura estaban presentes sino también la música y los sabores. ¡España, Salamanca, tiene un encanto especial que realmente te invita a pintar! Me he traído cantidad de temas para pintar, explorar y desafiar, ya que es una temática totalmente diferente a nuestro paisaje argentino”.

Sin dudas, fue una gran experiencia de una artista local que ha tenido la oportunidad de lucirse en el viejo continente.