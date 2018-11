Una charla para conocer qué es la educación en casa

Una interesante disertación se desarrollará el próximo viernes 30 de noviembre en las instalaciones de la Biblioteca Pública Rivadavia a partir de las 18.30 a la que podrá asistirse con entrada libre y gratuita. La misma es organizada por la Compañía Tricletas y lleva cómo título “Qué es la educación en casa”.

La disertante será la ex docente y emprendedora independiente Paula Lago quien buscará abordar y explicar distintos aspectos de una de las prácticas en crecimiento en toda Latinoamérica: su aspecto legal, pedagógico, la socialización, los mitos. Este encuentro será abierto a toda la comunidad, especialmente destinado a padres, abuelos, maestros, profesores, autoridades y a todo aquél que quiera asistir.

“Quiero dejar en claro que no estoy en contra de la escuela como tal, sino que cómo está estructurada ahora no se condice con lo que yo espero que reciban mis hijos”, expresa Lago.

Los interesados pueden inscribirse comunicándose al teléfono 2392- 673241 o a través de la página de facebook de Compañía Tricletas.