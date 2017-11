Una capacitación y entrega de cascos

Al término de la jornada, el intendente Miguel Fernández, se dirigió a los jóvenes y dijo: “A mí me tocó también ser joven y tener moto, a veces usaba casco y a veces tenía suerte. A veces uno cree que alguien te protege pero lo mejor es que te proteja el casco, la idea es que no dependa de la suerte, ni de la física, sino de nosotros, la charla fue muy buena las imágenes son impactantes, elocuentes y dejan un buen mensaje”.

“Usen el casco y vamos a transmitir esto en la ciudad, aquí hay un buen índice de uso de casco por una vieja campaña que hizo el ex intendente Jorge Barracchia y que le costó un amotinamiento en la plaza, pero prendió y hoy la mayoría lo usa. Esto es un trabajo que debemos seguir siempre para que los nuevos chicos usen el casco”, concluyó.