Una buena noticia para “Mili”

Tras una seguidilla de partes poco alentadores con respecto al estado de salud de Milagros Diez, la pequeña de cuatro años que está bajo tratamiento en el Hospital Garrahan, el pasado miércoles Silvia González, madre de la niña, informó en una de sus periódicas comunicaciones a través de las redes sociales, que el cáncer contra el que lucha su hija se redujo en un 85%.

La noticia trajo un poco de alivio a la familia de “Mili” que durante los días previos tuvo algunas complicaciones como pérdida de visión y convulsiones, por lo que le darán medicación para intentar revertir estos cuadros.

n Complicaciones

La semana no empezó bien para la pequeña Milagros ya que según informó su madre a través de las redes sociales, en la tomografía del pasado lunes “se vio algo en la cabecita, puede ser un sangrado, un coágulo o un tumor”.

Y al día siguiente todo pareció empeorar ya que en otro mensaje su madre detalló que “Mili empezó a perder la visión. Están intentando hacerle la resonancia de urgencia pero no consiguen turno, lo más probable es que se la hagan a la noche”.

n Un poco de alivio

En tanto que el miércoles Silvia González volvió a publicar novedades sobre el estado de salud de su hija: “El resultado de la resonancia fue por un lado muy bueno y por el otro no tanto: el tumor de Mili se redujo un 85 %. Y el 15% que quedó no saben si son células muertas (es decir parte del tumor) o la cicatrización de la operación porque aún puede tener inflamación”.

En este sentido contó que “por todos los síntomas que Mili tenía, las pérdidas de vista, las alucinaciones, lo del corazoncito, nos dijeron que probablemente fuese parte del tumor y que lamentablemente ya no habría nada para hacer”.

Y agregó que “fue un día muy gris para nosotros. Incluso los médicos decidieron que Mili conociera a su hermanito (recién nacido) porque no se sabía qué iba a pasar”.

Sin embargo y tras las malas noticias, Silvia aseguró que “hoy (miércoles) gracias a Dios fue distinto el panorama. Lo de la pérdida de visión y las alucinaciones que tiene es porque en la parte del cerebro se encontró una mancha que es la que afecta la parte neurológica. Aún no se sabe si es reversible, si va a quedar así o va a volver a ver. Y le van a poner una medicación anticonvulsiones para ver si eso mejora”.