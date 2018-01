Una audiencia que no resolvió nada

Socios de la firma Her Fei y representantes de Smata se reunieron en el marco del conflicto generado tras el despido de tres empleados.

Ayer por la mañana las autoridades de la delegación T. Lauquen de Smata encabezada por su secretario general Ariel Benito, y los titulares de la firma Her Fei, se reunieron en el Ministerio de Trabajo en el marco de la audiencia fijada por dicho organismo del Estado con el objetivo de resolver el conflicto que se generó en torno a la situación de los tres trabajadores de la firma despedidos en la última semana.

Tras el encuentro, Benito indicó que “la empresa dio una serie de justificativos que sinceramente no nos parecen muy lógicos” y además deslizó la posibilidad de que dichos despidos puedan tener algún tinte de persecución gremial.

En tanto consultados por La Opinión desde la empresa confirmaron que fueron desvinculadas tres personas quienes recibieron las indemnizaciones correspondientes como marca la ley.

n Audiencia

Según informó Benito “como se había acordado en la jornada del miércoles, tuvimos la audiencia con los representantes de la empresa en el Ministerio de Trabajo. Por el gremio participamos la secretaria gremial y de acción social Daniela Bacci y yo y por parte de la empresa estuvieron dos de sus socios y el profesional letrado, Pablo Pergolani”.

En este sentido Benito indicó que “desde el gremio pedimos la reincorporación de los tres compañeros despedidos ante lo cual la empresa dio una serie de justificativos que sinceramente no nos parecen muy lógicos”.

n Justificación

En este sentido Benito remarcó que “entre los argumentos que la empresa utilizó como justificativo para los despidos es que no están pasando por un buen momento económico pero a la vez reconocieron que trabajo tienen entonces no le vemos demasiada lógica”.

Asimismo desde el gremio señalaron que “ellos siguieron manteniendo la postura de no dar marcha atrás con la decisión y pagar las indemnizaciones correspondientes para darle fin a este tema”.

Sin embargo el sindicalista informó que dos de los tres despedidos de la firma tenían serias chances de ser elegidos como los delegados de la comisión interna del taller en las próximas elecciones por lo cual sospechan que la decisión de la empresa podría tener tintes de persecución, “que echen a estos trabajadores sin justificativo nos lleva a pensar que detrás de todo habría otras intenciones”, aseguró.

n Cuarto Intermedio

Por otra parte Benito explicó que “después de dos horas y media de discusión sin llegar a un acuerdo el Ministerio decidió pasar a un cuarto intermedio de 14 días donde se intentará solucionar este problema que fue generado por la empresa”.

Con respecto a los pasos a seguir de no mediar un acuerdo Benito indicó que “no se descarta realizar otra manifestación frente a los talleres porque en este tipo de situaciones nunca hay que descartar nada”.

Por último indicó que “nos cuestionan por haber hecho la manifestación pero consideramos que la empresa antes de tomar decisiones como ésta, tendría que hablar con el gremio”

Y agregó que “la mayoría de los trabajadores tiene miedo de lo que pueda pasar con su fuente laboral aunque nos manifestaron que no se acercan al gremio por temor a las represalias”.

En tanto que desde Her Fei confirmaron que son tres las personas que quedaron desvinculadas de la firma destacando que las mismas recibieron las indemnizaciones correspondientes.