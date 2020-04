Una A Pampa Traviesa virtual y los riesgos del entrenamiento en casa

El pasado domingo más de 70 atletas disputaron la prueba pedestre virtual “Yo Corro en Casa”, una iniciativa que surgió del grupo Los Niros y que se terminó de concretar a partir de que se fueron sumando personas, entre ellas Sebastián Martino, quien se encargó de confeccionar los dorsales, y la Agrupación Pampeana de Atletas Veteranos (Apav), informó el diario La Arena.

La mayoría de los deportistas que participaron de dicha competencia tenían previsto disputar una nueva edición de la Maratón Internacional A Pampa Traviesa, que se iba a llevar a cabo el pasado domingo y debió ser postergada debido a la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

A Pampa Traviesa es la gran carrera del primer semestre para los atletas de la región y en Trenque Lauquen varios habían pasado los meses previos entrenando con serios objetivos. Es así que algunos, y aprovechando el buen clima del domingo, trotaron en sus casas y buscaron hacer kilómetros en esta cita virtual.

Pero el entrenamiento en casa, o sobre entrenamiento, que los atletas están realizando debido al aislamiento obligatorio, también llevó a que se levanten las voces de varios especialistas alarmando y haciendo hincapié en los riesgos de esta práctica, como lo contó a La Opinión el profesor y entrenador Ezequiel Corea. No es nada aconsejable para las articulaciones un trote de una hora en un espacio reducido como puede ser el patio o pasillo de nuestros hogares. “Hay que llevar conciencia de lo que se hace. Es tiempo de trabajar la estructura y la flexibilidad de nuestro cuerpo, pero todos sabemos que elongar es aburrido y no podemos estar sin hacer nada, pero lamentablemente las personas se tienen que lesionar para darse cuenta de que han hecho las cosas mal” alertó Corea.

n Desde casa

“Yo Corro en Casa” consistió en que cada inscripto debía largar a las 8, para luego enviar el video o la foto, la distancia y el tiempo realizado a Daniel Bernasconi, presidente de Apav. “Fue una idea que surgió de un día para el otro, y se concretó. Para muchos fue como si estuvieran disputando A Pampa Traviesa. Cada atleta corrió en el patio o adentro de su casa, y elegía la distancia”, contó Bernasconi al medio pampeano La Chueca.

El dirigente explicó que fue él quien recibió por parte de los competidores lo que habían hecho por un mensaje al Whatsapp, y después se publicó en la página de Apav. “Me pareció muy buena la idea, de hecho fueron muchos los que se sumaron”, destacó.

La atleta María Luz Boto, de Los Niros, explicó que la primera que planteó la idea de realizar la carrera virtual fue su compañera María Cornejo, y que luego se sumaron Hugo De Niro, Claudia De Nardi y Daniel Hernández. “En principio fuimos cinco lo que teníamos pensado correr, posteriormente decidimos que lo mejor era abrir la propuesta, que se publicara en Apav para que todos se puedan sumar. La idea fue correr en el mismo horario en la que se iba a realizar A Pampa Traviesa. Hasta se cantó el Himno y se izó la bandera minutos antes de las 8, como se suele hacerse”, explicó.

Boto, que el domingo completó cinco kilómetros con un registro 50 minutos, comentó que a partir de que la propuesta fue publicada en Apav fueron muchos los que decidieron correr. “También fue importante la ayuda que recibimos por parte de Sebastián Martino, un atleta quien se encargó de hacer los dorsales. Todos los datos, nombres y distancia a correr. Se lo pasábamos a Sebastián, y nos fue organizando”, dijo, añadiendo: “El domingo, todos los que participamos de la propuesta quedamos muy contentos cuando comenzamos a ver las fotos de los que habían disputado la carrera virtual en la página de Apav. Fue lindo saber que la idea resultó un éxito, que todos quisieron de alguna forma imaginar que estaban largando A Pampa Traviesa”.

n Los dorsales

El atleta Sebastián Martino fue quien se encargó de hacer los dorsales para los atletas que disputaron la prueba Yo Corro en Casa y ayudó en la organización, luego de la experiencia en la que él participó de una carrera virtual solidaria en España.

El deportista, que también es ultramaratonista y montañista, manifestó que los dorsales que hizo en su casa fueron enviados a los competidores a través de mensajería, para evitar que se rompiera con la cuarentena.

Martino, que disputó 8 kilómetros, con un tiempo de 50 minutos, dijo que los dorsales fueron utilizados por todos los atletas que a las 8 largaron la prueba. “Cada uno de ellos partió como si fuera una carrera tradicional, con el dorsal prendido en la camiseta. Fue imaginar que estaba disputando A Pampa Traviesa, saber que no estaba solo”, sostuvo, e indicó: “La prueba del pasado domingo también sirvió para concientizar que hay que cuidarse del coronavirus, y la manera más importante de hacerlo es cumplir con la cuarentena, que entre todos podemos. Participar en esto fue sentir el gusto por correr, saber que en el mismo momento un montón de gente también lo hacía desde su casa”.

El ultramaratonista dijo que tanto la carrera de España como la que se hizo el domingo fueron a conciencia de cada uno. “Si uno informa que corrió 21 kilómetros en un tiempo determinado y no es verdad, va en cada uno. Se supone que el deportista es una persona leal, sincero, por lo tanto no da para dudar”, destacó.

n Demasiados riesgos

Es entendible que el atleta necesite seguir entrenando, necesite correr y que el asilamiento obligatorio lo lleve a trotar en casa, con el fin de mantenerse activo, pero la realidad está superando toda sensatez. Correr de manera compulsiva, con más de una hora de trote, en el patio o en el pasillo de casa, no es nada aconsejable, y así lo marcan los especialistas.

“Pensamos que nos estamos cuidando cuando lo que realmente hacemos es hipotecar nuestro futuro deportivo, arriesgándonos a sufrir una lesión grave que nos condene al dique seco, esta vez sin necesidad de que el Gobierno nos lo imponga. Será un parón absurdo, un sufrimiento añadido muy fácil de evitar si seguimos las indicaciones de los especialistas”, sostiene un informe publicado por Corredor con nota al Doctor Hernán Silván.

En esta cuarentena ya se han visto por las redes “maratones en pasillos de cinco metros de largo, pruebas de ultrafondo esquivando sillas, mesas y el resto del mobiliario. Lo más común es recorrer largas distancias con infinidad de giros. ¿Qué lesiones puede acarrear correr sin medida por los pasillos y el resto de espacios reducidos? “En primer lugar, las lesiones articulares de rodilla y tobillo. En rodilla: meniscos, ligamentos cruzados y ligamentos laterales. En tobillo: ligamentos laterales y bloqueos articulares del tarso y metatarso. En segundo lugar, lesiones tendinosas y fasciales como las tendinitis rotuliana y aquílea, y la fascitis plantar. Y en tercer lugar, las lesiones musculares por trabajo excéntrico y con frenado constante y repentino, en cuádriceps, isquiotibiales, glúteos, aductores, gemelos y cuadrado lumbar. Lo más grave son las meniscopatías, por rotura o pinzamiento, y daño en ligamentos cruzados. También es un peligro para todo el conjunto ligamentoso de tobillos”, se detalló.

n Otro deporte

Por su parte, desde Trenque Lauquen, Corea analizó de qué manera esto puede repercutir en los atletas. “Considero que están haciendo otro deporte, y no el que ellos estaban acostumbrados. Si se están preparando para la caminata a Luján estaría bien, pero no para el atletismo que todos hacen. En este momento lo importante no es lo aeróbico, sino la economía de carrera, porque cuanto mejor corras, se mejora el gesto deportivo y eso lleva a que mejore el consumo de oxigeno. Corriendo en el patio de casa, o dentro de casa, se corre mal, es malo el consumo de oxigeno que lleva a que las fibras musculares se fatiguen y surjan las lesiones. Pasamos de un deporte donde se estaba una hora corriendo sin parar, a hacer trotes en casa de una hora o más, frenando, girando, es otro deporte. Uno debe pensar en cuál es la necesidad de hacer todo esto y debemos darle prioridad a otras cuestiones, como el trabajo de zona media, la técnica de carrera y los músculos estabilizadores”, señaló.

Además el especialista apuntó: “La gente se encontró encerrada y con necesidad de hacer algo, pero considero que hay que seguir la línea de un especialista y no de bajar videos o planes de internet. Hacer, como ya se ha visto, 30 kilómetros en el patio de una casa, o 10 kilómetros dentro de un departamento, claramente no estamos hablando de salud. Alcanza con hacer 30 minutos. Pero considero que es muy difícil para la gente saber manejarlo. Hay tanto tiempo libre que se quiere entrenar todos los días y en superficies que no son las habituales. Esas marcas que quedan en el patio, en el suelo, donde el pasto se rompe, te dejan ver que el deporte es otro, se cambia la frecuencia, el ritmo de trote, la aptitud de zancada. Habría que ver cómo estarán esos cuerpos 3 o 4 meses después de que todo esto pase”.