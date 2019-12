Un viaje por la costa arriba de las dos ruedas

Si hablamos de disfrutar la vida arriba de la bicicleta, no hay dudas de que Ricardo Bernal sabe, y mucho. Este loco pehuajense amigo de la ciudad volvió a visitar la Redacción de Diario La Opinión para contar sus últimas andanzas. Con la firme convicción de hacer llegar su mensaje, un mensaje donde la bicicleta toma un lugar preponderante para el bienestar personal, el cuidado de la salud y un mejoramiento de la vida en las ciudades, Bernal contó cómo fueron sus últimos meses, tras realizar un viaje por la costa y terminar su periplo en Luján con la peregrinación. Luego transitó las calles pobladas de Capital Federal, del Planetario al Obelisco. Y ayer volviendo a recorrer la Ruta Nº5, de su natal Pehuajó a Trenque Lauquen, con el objetivo de saludar a sus amigos, como lo hace cada fin de año.

n Por la costa

Este cicloviajero amante de la naturaleza tiene como objetivo recorrer el país, pero no solo la habitual y reconocida Ruta 40. Para él existe otro país, el que delimitan las provincias de Buenos Aires y La Pampa. Geografías cercanas, acostumbradas a la vista, pero que tienen mucho por ofrecer. Esta vez su viaje comenzó en Mar del Plata y como punto de llegada, Luján. Así lo fue contando el propio Bernal, sentado en el clásico banco azul de La Opinión, en uno de los tantos días ventosos de nuestra ciudad. “Entre todas las cosas que voy haciendo siempre busco recorrer las Provincias de Buenos Aires y La Pampa, así que esta vez decidí comenzar el viaje en Mar del Plata. A todos nos parece que la Provincia de Buenos Aires es chata y aburrida, que es toda igual, pero con los viajes te das cuenta que es muy distinta, incluso en lugares como los que hay en la costa, los balnearios y la gente, es todo muy distinto uno del otro, no es lo mismo Mar de Ajó que San Bernardo”.

Si bien Bernal no recorrió todos los balnearios costeros, de Mar del Plata pasó por Pinamar, Las Toninas y “le di hasta San Clemente del Tuyú, todo por la Ruta 11 y seguí hasta General Belgrano, pasé por Lavalle, Castelli, usando la Ruta 63”.

n Por las rutas

Recorrer esas rutas tiene sus bemoles “son rutas duras, tienen un tránsito muy veloz que es el tránsito de Buenos Aires. El que va de Mar de Ajó para el norte son la gente de Capital Federal y de Mar de Ajó para el sur es la gente del interior. La mayor precaución a la hora de viajar la tiene que tomar uno, el que va en la bicicleta, y hacia el resto. Hay que andar y cumplir con todas las normas de tránsito y seguridad, usar espejos, ropa de colores y después considerarnos, debemos considerar al resto del tráfico y ellos nos deben considerar a nosotros. Yo considero que la bicicleta no debe ser en la ruta un obstáculo, debe ser parte del paisaje”.

Las rutas 2, 11 y 63, que une Dolores con Esquina de Croto también son muy veloces, circula la gente que vuelve de la costa. La 41 tiene la banquina asfaltada que va bien hasta Lobos que es un desastre. En Navarro me llevé una grata sorpresa al encontrarme con un parque temático sobre Malvinas, muy bonito. Algo muy interesante, muy bien hecho todo con hierro. De Navarro enfilé la bici para Luján para participar de la peregrinación”.

n Luján y Buenos Aires

Una vez arribado a Luján, Bernal recibió una muy linda invitación “la gente de Empujando Límites me invitaron a ser parte de una juntada que se hacía en el Planetario de Buenos Aires con 40 ONG para celebrar el día de la Discapacidad y la Inclusión. Así que me fui para Capital Federal, donde es otro territorio totalmente distinto, es el gran Buenos Aires, pasando por Moreno, Haedo, un viernes por la tarde, un recorrido intenso y muy heavy que tiene un sabor especial y una adrenalina que me gusta mucho”. “Se aprende mucho andando con 500 bicicletas. Fue un recorrido entre el Planetario y el Obelisco y luego, partimos desde el Congreso nuevamente a Luján. Es algo muy distinto bicicletear con tanta gente, se veía la columna de ciclistas y uno se da cuenta que hay mucho trabajo por hacer, se maneja de manera muy indisciplinada y cada vez hay más bicicletas en las ciudades, algo que hay que empezar a ordenar”.