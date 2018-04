Un único líder en el torneo

En las instalaciones del Polideportivo “Poroto Abásolo” se siguen disputando interesantes partidos de voley. Es que no sólo las chicas están jugando el Torneo Apertura, sino que luego de la conformación de la Asociación Municipal de Voleibol Masculino esta disciplina está pisando fuerte.

Cabe recordar que el torneo es organizado y fiscalizado por la Dirección de Deportes y que hay siete equipos locales y de la región que están participando. Se juega habitualmente los días viernes pero esta segunda fecha se desarrolló el jueves.

Los partidos se llevaron a cabo desde las 21 y el CEF 18 tuvo fecha libre. En tanto, el equipo de la Municipalidad de Trenque Lauquen volvió a ganar y aún no ha cedido set. Superó por 25-19 y 25-15 al Foot Ball Club Argentino, que había comenzado el torneo con un triunfo ante Ferro Carril Oeste. Por su parte, el “Verde” volvió a caer en dos sets ante La Gloria FC de Treinta de Agosto, que escolta al líder luego de ganar por 25-6 y 25-5.

Y en el último partido de la noche el Club Universitario de General Pico obtuvo su primer triunfo en el torneo (tuvieron libre el inicio de la fecha) frente al Colegio de Abogados, que no pudo volver a sumar. Fue superior por dos sets con los parciales de 25-14 y 25-15 y con tres unidades comparte la posición con La Gloria FC de Treinta de Agosto y el Foot Ball Club Argentino.

Tabla

Con estos resultados, Municipalidad de Trenque Lauquen está en lo más alto de la tabla con cuatro unidades y espera seguir con el invicto en la próxima fecha, que será el viernes 11 de mayo. En esa oportunidad enfrentará a las 21 a La Gloria de 30 de Agosto, mientras que en el mismo horario también se dará el encuentro entre Argentino y el CEF Nº 18. Además a las 22 será el turno del duelo entre Ferro Carril Oeste y Universitario de General Pico, y el Colegio de Abogados tendrá fecha libre.

Voley femenino

El próximo viernes en las canchas del “Poli” será el turno de la quinta fecha del Torneo Apertura del voley femenino. En el mismo, Progreso es el único puntero y recibirá a partir de las 21 a su par de Pellegrini, que intentará quitarles el invicto. Y Barrio Alegre jugará ante Monumental, que está a un punto del líder y tiene tres victorias.

Desde las 22 será el turno del equipo de Deportivo 17 de Tres Lomas ante el CEF 18, que aún no ha podido ganar, mientras que el cierre será entre Ferro Carril Oeste y el Foot Ball Club Argentino, cabiendo añadir que en esta fecha las chicas de Treinta de Agosto tendrán fecha libre.