Un triunfo que no alcanzó para el pase a semifinales

Los Rojitos disputaron ayer su último partido de cara a la clasificación para las finales del Torneo Nacional de Ligas Sub 15. Y es que el seleccionado de la Liga Trenquelauquense de Fútbol (LTF) enfrentó a un duro rival que hizo bien los deberes en su casa para que en el resultado global les sea favorable. El Sub 15 de la LTF ganó 2 a 1 en el partido de vuelta (Partido 2) de cuartos de final ante la Liga Cultural de La Pampa pero no pudo pasar de ronda. Ya habían caído el miércoles pasado en Santa Rosa y eso, sin duda, favoreció a los pampeanos que a pesar de no ganar el tanto marcado en la cancha de Barrio Alegre les valió para sacar la mínima diferencia. De esa manera, el plantel integrado con jugadores en su mayoría de los clubes de All Boys y Mc Allister, enfrentará en semifinales a Azul por la Federación Sur. Irán en busca de la final y luego quedarse con triangular por una plaza al Torneo Nacional de Ligas de Sub 15 que se llevará a cabo en Río Tercero.

n La previa

Pasadas las 15, y en una tarde donde el clima acompañó al 100%, el campo del “Celeste” se encontraba en las mejores condiciones para desarrollar buen fútbol. Primero fue el plantel pampeano que salió a la cancha junto a la terna arbitraria integrada por Iván Ramonda, de General Pico, como árbitro principal. Al principio el público no fue el mismo que en partidos anteriores pero con el correr de los minutos fue cambiando y llenando de a poco las gradas. Luego fueron Los Rojitos quienes se hicieron presente donde la familia y amigos hizo sentirse en cada jugada.

n Mucha presión

Con algunas variables en el plantel de Ignacio Concepción y Ubaldo Martínez, el Sub 15 de la LTF arrancó rápidamente presionando. Sí o sí debían abrir el marcador ya que los dos tiempos de 40’ iban a irse y presionar en el ataque era clave. Joaquín Fornes y Manuel Martínez le daban mucha velocidad sumado a las jugadas de pelota parada con la buena ejecución de Ignacio Riquelme. Iban y venían, pero el arquero pampeano, Francisco Gómez, empezaba a tener algunas apariciones ante el ataque de Los Rojitos. La Liga Cultural de La Pampa por momentos se agrupaba atrás ya que un empate los favorecía.

A pesar del gran esfuerzo, Iair Laiglecia y Valentín Ludueña seguían intentando luego de las intensas corridas de Santiago Godoy, pero el gol se hacía esperar. Era esquivo, muy. Como una de las más claras donde la pelota era sacada de la línea del arco luego de un rebote de un defensor de La Pampa. Pero éstos últimos también tenían un fuerte potencial, en especial en contextura física y le bastó un rápido contraataque. Pasados los 26’ Miguel Desuque corría gran parte de la cancha de Barrio Alegre y por la izquierda le daba la pelota a Tomás Sánchez que solo, y frente al arco de Juan Roig, marcaba el 1 a 0 parcial para la visita. De ahí en más, los santarroseños tomaron más posesión de la pelota para irse al descanso con gran diferencia global.

n La localía

Para el inicio del segundo tiempo Los Rojitos volvieron a recuperar la confianza de la primera parte. Sabían que sólo le restaban 40’ para convertir la mayor cantidad de goles y para eso daban todo. Corrían todas las pelotas posibles ante un rival que cuando podía lograba muchas jugadas de pelota parada y así presionar a los locales. Pero el Sub 15 empezaba a recuperarse y llegaba el empate luego del ingreso de Marcelo Caracotche que daba más velocidad en la delantera. Y así, nuevamente, aparecía Laiglecia para que a los 6’ el partido se ponga 1 a 1 con la ilusión de sacar diferencias. El DT pampeano hacía muchos cambios para renovar el plantel y darle más aire a la defensa que tenía que cuidarse ya que el Sub 15 de la LTF seguía presionando con mayor precisión. Pero el tiempo corría, y mucho, donde el gol aparecía hasta el final. En una gran corrida, igual que la de Desuque, el trenquelauquense Martínez superaba varias marcas y por izquierda con un remate cruzado ponía el encuentro en 2 a 1. Sólo quedaban minutos adicionales, y así buscar el desempate, pero no logró. El árbitro piquense finalizaba el partido y todo fue alegría para la Liga Cultural de La Pampa.

n A semifinales

Con el global por 3 a 2, los pampeanos accedieron a semifinales por la Federación Sur y se enfrentarán a Azul el 17 de octubre en el primer partido. Bahía Blanca y Olavarría juegan la otra semifinal.