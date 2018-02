Un triatlón masivo y exitoso pero con varios errores que deberán ser subsanados

Aunque parezca extraño el título, es así como se debe analizar la tercera fecha del campeonato de triatlón Seis Ciudades, corrida en Trenque Lauquen. Fue una competencia exitosa, sin lugar a dudas. Un marco de deportistas nunca antes visto, con más de 280 competidores de toda la región, que disfrutaron de una gran carrera con largada en la laguna de Cuero de Zorro y llegada en el Polideportivo Municipal “Poroto Abásolo”. Pero también hubo problemas.

Fue una fiesta del deporte porque allí estuvieron los más experimentados y aquellos que armaron equipos con familiares y amigos para pasar un buen momento. Pero no podemos dejar de lado los gruesos errores organizativos. El evento es organizado por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Trenque Lauquen. Y para este campeonato la empresa Gymnos Timing, de General Villegas, fue la encargada de la fiscalización de la prueba con la toma de tiempos por medio de chips electrónicos. Son los municipios integrantes del Seis Ciudades los que contratan a dicha empresa, que siempre realiza las pruebas con muy buenos resultados finales. Aunque el sábado hubo una excepción.

Fallos importantes y sonantes que opacaron el buen cierre del evento fueron algo que el propio director de Deportes, Sergio Barbas, lamentó, y de lo que desde la empresa villeguense también se hicieron cargo. “No son detalles menores”, dijo Barbas. En tanto, lo grave ocurrió a la hora de la entrega de premios, pues un supuesto fallo electrónico en las máquinas de Gymnos Timing dejó afuera a varios competidores que estaban en los principales puestos.

Fallo electrónico

Un caso se dio con el deportista Santiago Rossi, segundo en la clasificación individual general, pero quien a la hora de la premiación de su categoría, de 30 a 44 años, no fue llamado. Este error se solucionó en el momento, gracias a la buena predisposición de los encargados. Pero hubo otro peor: el segundo equipo de la clasificación general, además de ser el mejor equipo masculino, integrado por Mariano Barragán, Matías Mansilla y Eladio Helguera, no fue llamado al podio. Y este fallo solo fue resuelto cuando el evento había pasado.

El propio Sergio Barbas, ya entrada la noche del sábado (casi madrugada del domingo), se comunicó con La Opinión para dar a conocer estos errores y se mostró muy molesto por lo ocurrido. “Se pueden tener errores en las categorías pero no en un equipo de la general, eso no puede pasar”, manifestó.

Y el malestar fue peor para los integrantes del equipo ganador. Asimismo ayer por la tarde Sebastián Silva Muñoz, quien fue segundo en la categoría caballeros junto a Jonatan Agrazar y Marcos Renón, pidió disculpas por este medio ya que subió al primer lugar del podio por el marcado error. “En ese momento ni cuenta nos dimos, nos llamamos y subimos”, dijo Silva Muñoz.

Correcciones

Fueron fallos electrónicos que empañaron el resultado final. Así y todo, el propio Barbas remarcó que para el 2019, y ante la magnitud que tomó el triatlón, se deberá hacer todo de una manera diferente y con mayor profesionalidad.

En tanto, en la jornada de ayer la empresa Gymnos Timing brindó los resultados finales oficiales correctos, que serán publicados en los próximos días con la actualización del campeonato, valiendo recordar que la cuarta fecha se correrá el próximo domingo en Cochicó.

Además Barbas manifestó que se les hará llegar el premio a los deportistas afectados por este error.