Un total de 13 detenidos accedieron a la prisión domiciliaria durante la pandemia de Covid-19

Trece detenidos accedieron a la prisión domiciliaria concedida por el Juzgado de Ejecución Penal de Trenque Lauquen en el marco de la pandemia de coronavirus que afecta al país y al mundo.

Se trata de detenidos de toda la jurisdicción del Departamento Judicial de Trenque Lauquen que abarca a 13 distritos de la región.

La Justicia local recibió más de 160 solicitudes de prisión domiciliara, la mayoría de las cuales fueron rechazadas por no cumplir con los criterios establecidos para acceder a dicho beneficio.

Se trataron todas

La cifra oficial contradice la versión acerca de una liberación masiva de detenidos que se concretó desde el inicio de la pandemia aunque el tema generó polémica a nivel provincial y nacional.

Además según el Dr. Pueblas, en el juzgado a su cargo no quedan solicitudes de prisiones domiciliarias por resolver.

Vuelta atrás

Vale recordar que a mediados de mayo la Suprema Corte de Justicia bonaerense revocó el hábeas corpus colectivo que permitió las prisiones domiciliarias de los presos en el marco de la pandemia por el coronavirus y ordenó que esos beneficios deben ser analizados caso por caso, por el juez que tiene a cargo a cada detenido.

La decisión -que hizo lugar parcialmente al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por el fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, Carlos Altuve- determina que “son los órganos judiciales competentes los que deben revisar y evaluar las peticiones deducidas por los procesados o condenados a su disposición mediante un juicio debidamente motivado, considerando los derechos de las víctimas y en función de una serie de directrices orientadoras relativas a los grupos de mayor riesgo ante el Covid-19”.

Acordada

De todas formas, el tema sigue hasta estos días siendo motivo de diferentes tipos de presentaciones a nivel social, judicial y legislativo en ámbitos de varias provincias.

Y recientemente la Cámara Federal de Casación Penal revocó un fallo que había dictado la inconstitucionalidad de una acordada de ese máximo tribunal penal del país para otorgar prisiones domiciliarias en el marco de la pandemia por el coronavirus. Según Infobae, lo había dictado un juez de ejecución para rechazar ese beneficio a una mujer detenida inmunosuprimida condenada por tráfico de drogas. Con esta decisión firmada por los jueces Alejandro W. Slokar, Carlos Mahiques y Guillermo J. Yacobucci, ahora se deberá dictar un nuevo fallo para mandar a la mujer arrestada a su casa.

La polémica giró en torno a una resolución que había dictado el juez Germán Castelli, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 7, en la que declaró la inconstitucionalidad de la Acordada 9/20 de la Cámara de Casación.

Se trata de la resolución tomada el 13 de abril por el máximo tribunal penal del país, en que se instó a los tribunales inferiores que habiliten las prisiones domiciliarias, con mecanismos de control y monitoreo, para un grupo de detenidos en el marco de la pandemia por el coronavirus. En ese grupo incluyó a los detenidos por delitos leves o “no violentos”, a las mujeres embarazadas o con niños, a los que estén a punto de tener salidas transitorias y a los mayores de 60 años con riesgos de salud. También incluyó a los detenidos por delitos graves, aunque se recomendó evaluar la situación “con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo”.

A fines de abril, en medio de las protestas de presos por el temor del ingreso de Covid-19 a las cárceles, el juez Castelli, del Tribunal Oral Federal 7 y actuando como juez de ejecución, declaró la inconstitucional de esa acordada.

En el caso de la mujer se afirmó que aunque la interna “integra un grupo vulnerable por sus patologías de base, lo cierto es que no encaja dentro de aquellos parámetros establecidos no se trata de una persona que haya superado la franja etaria más expuesta, no se encuentra cursando un embarazo, ni tampoco tiene en la actualidad hijos lactantes”. Tampoco, se añadió, se encuentra “en condiciones inminentes de acceder a alguno de los tipos de las libertades anticipadas. Y tras rechazar el beneficio dictó la inconstitucionalidad de la acordada dispuesta por el tribunal superior.

La defensa apeló diciendo que aún estando atendida entre rejas, “su condición de salud la coloca en una situación de particular riesgo frente al Covid-19”. Y los jueces de la Sala II de Casación le dieron la razón.

Además, siempre según Infobae, se resolvió anular (casar) la resolución sobre la inconstitucionalidad de la acordada nº 9/20.