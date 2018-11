Un sector de Cambiemos introduce en la Legislatura la idea de eliminar las PASO

La avanzada legislativa, que cosecha reparos en el propio oficialismo, es encabezada por dos diputados que responden directamente a Jorge Macri: Mauricio Vivani y César Torres. La tarea del primero es juntar voluntades en el propio oficialismo, mientras que Torres busca apoyos externos.

Como contó DIB días atrás, la movida “anti-PASO” surgió de un grupo de intendentes encabezados por Jorge Macri, quienes acordaron lanzar un debate sobre la “utilidad” que tiene las Primarias, como primer paso del plan político con el que buscan mantener dividido al peronismo para asegurar un triunfo del oficialismo en 2019.

Macri aprovechó el último foro de intendentes de Cambiemos, realizado el 19 de octubre, para iniciar conversaciones informales con los jefes comunales. Fuentes del espacio dijeron a DIB que Macri tiene el OK del presidente Mauricio Macri ?su primo hermano- y de la gobernadora María Eugenia Vidal para plantear la discusión.

También se plegaron al planteo los intendentes de Morón, Ramiro Tagliaferro; Diego Valenzuela (Tres de Febrero); Martiniano Molina (Quilmes); Julio Garro (La Plata) y Alejandro Federico (Suipacha).

Proyectos

En la Legislatura sondean dos alternativas: una es eliminar la ley provincial de adhesión al régimen nacional, y la otra suspender las PASO por única vez en 2019.

Por ahora, no hay más que borradores y “boca a boca”. La intención de los legisladores es sumar voluntades y hacer “músculo político” para lograr la autorización de sacar a rodar el proyecto de forma oficial. Es que en última instancia, según reconoció uno de los voceros del grupo, la última decisión la tendrá la “mesa chica” de Cambiemos.

Desde el vamos, hay dos sectores que se muestran en contra: el grupo alineado con el presidente de la cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, que quiere mantener las PASO; y el radicalismo. Si bien la UCR no se pronunció de manera institucional, hay un rechazo mayoritario a la idea de suprimir las PASO. En el centenario partido se mostraron preocupados sobre qué mecanismo podría usar Cambiemos para definir a los candidatos en aquellos distritos que no gobiernan, en muchos de los cuales no hay liderazgos claros. Además, analizan, las PASO potenciarían esas candidaturas.

Los impulsores de la eliminación, en cambio, miran el escenario nacional: creen que sin las PASO se profundizaría la división peronista, y le impediría al votante opositor identificar en esas elecciones quién sería el candidato más taquillero en contra de Cambiemos.

Oficialmente, el argumento es que las PASO insumen un gasto cercano a los $ 6.000 millones, que se destinan a una elección “que no define nada”.

Por ahora, confiaron fuentes parlamentarias, habrá una “guerra de posicionamientos”, que se mantendrá subterránea. (DIB) JG