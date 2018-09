Un rumor que no se confirma y nombres que hoy no están en carrera

Han sido noticia ya las confirmaciones, muy apuradas para muchos, de algunos candidatos locales para la carrera a la intendencia enmarcada en las elecciones del año próximo, y mientras hay rumores sobre un posible regreso al quehacer político del ex intendente Raúl Feito, también se deben destacar otros nombres importantes que al parecer no volverán al ruedo tras un alejamiento, inclusive contándose el caso de un proyecto que se encaró tiempo atrás pero que por ahora se ha quedado.

Hablamos en el último de los casos de lo que había sido el grupo conformado meses atrás por el ex concejal (por el Frente para la Victoria) Germán Tanoni, una iniciativa que comenzó a gestarse con lo que se había marcado en su momento como “nombres nuevos en la política”, entre ellos el de Ignacio Concepción, actual presidente de la Cámara de Comercio de Trenque Lauquen, y que tenía potencial para impulsar a un candidato, pero que ahora, según el propio Tanoni, “está muy planchado”.

Respecto a su situación, el médico dijo estar “casi retirado de la política local por el momento”, y pensando en la carrera a la intendencia añadió que “se dieron circunstancias en el país que hacen que se perfile un escenario muy complejo, con escasos recursos, para quien vaya a ser el intendente del próximo período”.

En ese marco, el entrevistado agregó que de todas formas “siempre hay invitaciones dentro del PJ para lograr la unidad y que salga un líder y candidato”, pero volvió a marcar: “Estoy casi afuera de todo eso en el plano local”.

El nombre de Feito

Por su lado, la concejal de UNA Laura Angelini se refirió al rumor que señala que el ex intendente Raúl Feito no descartaría volver a presentarse como candidato para el 2019. “Existe el rumor y existe porque hay un grupo o varios grupos de personas que quieren que él vaya de candidato. De ahí empieza todo el rumor e incluso ya hay gente que ya quiere hacer campaña. Ahora, que él haya decidido si vuelve o no, la verdad no lo sé. A mí no me ha comentado nada, hemos hablado de la situación crítica cada vez que nos reunimos, de algunas cosas que no nos gustan, de lo que se está haciendo en Trenque Lauquen como es el caso del tema de salud, que sea para todos, el tema del Estacionamiento Medido, el tema de los jardines maternales por los que se empieza a cobrar cuando se había decidido que sean gratuitos, las obras paradas, los círculos cerrados por los que no se están haciendo grandes cantidades de viviendas y tardan mucho en hacerse, esas cosas preocupan a nivel local. A nivel nacional, esta crisis que está ocurriendo, y la gente ya no puede más”, señaló la contadora.

Respecto de si Feito sigue activo en la actividad política, Angelini comentó que “sigue activo pero no ha tomado ningún tipo de decisión”. “Cuando él decida, sin dudas lo comunicará públicamente”, comentó.

Por ahora no

Mientras que el ex secretario de Obras Públicas por la gestión anterior, José Carabelli, figura clave del gobierno de Feito, dio un panorama de su situación. “En lo personal no tengo ninguna intención de volver a ninguna actividad política. Estoy en un momento en el que eso no está en mis plantes”, dijo.

Consultado sobre si estaba en conocimiento del rumor que señala que el ex intendente Raúl Feito no descartaría volver a ser candidato, Carabelli se limitó a decir: “Lo he visto vía redes sociales pero no tengo más información que esto”.

Y respecto de si aceptaría acompañar a Feito en caso de ser convocado, el ex secretario de Obras Públicas reiteró que hoy no tiene “ninguna intención de volver a ninguna actividad política”.

Fernández y Figal

Cabe recordar que el primero en afirmar que será candidato e irá por la reelección fue el intendente Miguel Fernández, y que quien hace poco anunció no sólo su candidatura sino que afirmó que será el próximo intendente de Trenque Lauquen es el hoy presidente del HCD, Claudio Figal, quien, hace poco más de un mes rompió el bloque de Cambiemos y conformó uno nuevo, Cambiemos+.

Otros espacios

Desde Unidad Ciudadana, en tanto, si bien se afirmó que el espacio se presentará como alternativa en las elecciones del 2019, se señaló que aún no es momento de hablar de candidaturas y que la prioridad, a casi un año de las PASO, es resolver los problemas actuales que sufre la ciudadanía en un contexto económico sumamente desfavorable.

Desde el Frente Renovador también se afirmó que este espacio hoy no está evaluando una candidatura sino que el mismo trabaja en distintos proyectos para concretar en beneficio de la comunidad. Y que cuando llegue el 2019 se evaluará quién será el o la postulante.

Por el lado de la Unión Vecinal, su titular, Pedro Roig, aseguró que este espacio político presentará un candidato en los comicios del 2019 aunque no se aventuró a señalar posibles nombres. Y desde el Gen también se está trabajando para ser una alternativa el año que viene. Así durante las últimas semanas se han mantenido varias reuniones con varios de los integrantes de este espacio político de Trenque Lauquen para analizar el escenario que se abre para el año que viene.