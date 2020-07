Un “rico” informe sobre la realidad del fútbol regional

En momentos de pandemia, en momentos que el fútbol espera el regreso a las canchas y la incertidumbre de qué es lo que va a pasar con la posible vuelta de los entrenamientos, en lo que respecta a las ligas del interior, se dio a conocer ayer un “rico” informe desde Ascenso del Interior que marca cuánto dinero aporta cada sector del fútbol al tan mencionado Consejo Federal (CF), un informe que traerá más de un entredicho en los próximos días.

Una casi nula participación económica, marca el informe, de las Ligas. El Consejo Federal es el ente que contiene y regula a todas las ligas del país. Los beneficios de formar parte del fútbol “federado”, además de pertenecer a una organización -CF y AFA- que te da el carácter de oficial teniendo como amparo una estructura bien constituida institucionalmente, administrativamente y jurídicamente, es que las ligas pueden acceder a las diferentes capacitaciones ya sea para actualizarse con las tecnologías (COMET) o para mejorar a sus árbitros de la tabla de mérito como así también la posibilidad de desarrollar nuevas disciplinas y/o recibir los recursos necesarios para mejorar institucionalmente.

El informe

A saber, dice Ascenso del Interior, el aporte de las Ligas con el Consejo Federal, si bien en el imaginario popular hay una creencia diferente, la realidad indica que desde el plano económico, es cero el aporte que las Ligas hacen al Consejo Federal.

En muchos casos existe una confusión con el “seguro” que el ente madre del fútbol del interior le brinda a las Ligas, pero lo explicaremos más abajo. Institucionalmente, los entes liguistas son la base fundamental del Consejo que desde su concepción, nuclea a todas las existentes en el país. Por supuesto, los clubes que juegan en las ligas afiliadas tampoco deben abonar concepto alguno al CF.

Lo que sí sucede en varios casos (no todos) es que los clubes le abonan a las Ligas un monto específico en concepto de “afiliación” que sirve, en la gran mayoría de los casos, para afrontar los gastos corrientes (luz, gas y diversas erogaciones destinadas al mantenimiento de la sede de la liga, sueldo de personal administrativo, viáticos de representación de los dirigentes, etc.) y los gastos por la participación en los diversos torneos de Selecciones de Ligas (Sub 13/15/17 y Femenino).

Más o menos aportes

En cuanto a los casos de los Clubes del Torneo Regional con el Consejo Federal. Si bien en temporadas anteriores se decidía cobrar bajo la modalidad de cannones fijos para poder participar (inscripción) o mediante un porcentaje/monto fijo mínimo de la recaudación de cada partido que los clubes locales obtenían por medio de la venta de entradas, desde ésta edición del Regional y que muy probablemente se extienda en el tiempo, ambos se eliminaron y por lo tanto es cero el aporte que los clubes hacen al CF.

El único ítem que abona la institución local al CF es el seguro del espectador ante cada partido ($1500), pero en este caso el CF oficia solo de intermediario en la cobranza, ya que dicho arancel una vez recibido se transfiere automáticamente a la compañía aseguradora. También siguen vigentes los aportes que los clubes deben abonar a su Liga ($1050) y Federación ($450) como mínimo. En tanto que el tope máximo es el 10% de la recaudación total en concepto de venta de entradas siempre y cuando supere el monto fijo mínimo establecido. En esos casos, ese 10% debe ser dividido entre la Liga que recibe el 7% y la Federación que obtiene el 3%.

Desde el CF

Por su parte, del Consejo Federal con las Ligas, se informó que hasta hace unos años, el CF le destinaba un monto anual de dinero a las Ligas que provenía del convenio entre AFA y Lotería Nacional por el famoso PRODE, pero al desaparecer, esto se tuvo que suprimir. También, cuando se implementó el Fútbol Para Todos, las Ligas recibían parte del dinero que el Gobierno remitía a la AFA en concepto de derechos de televisión. Al igual que el conocido juego de resultados futbolísticos, FPT desapareció y por consiguiente, no se pudo seguir abonando ese dinero.

Actualmente, el ente madre del fútbol del interior le otorga un seguro a todas las ligas del interior (incapacidad y muerte) que no tiene costo y no es obligatorio su uso. Cada Liga e institución que forma parte puede contratar uno complementario que cubra otros aspectos o uno diferente que también ocupe ambos items.

Por último, quienes son organizadores de los torneos nacionales (Sub 13, Sub 15, Femenino o futsal) son ayudados desde el CF para solventar los gastos (hospedajes, premiaciones, etc).

Asimismo, desde el Consejo Federal con los Clubes de Ligas, en lo económico no hay contraprestación directa pero desde hace unos años, se ha avanzado mucho en materia legal y sobre todo en la resolución de conflictos buscando el mayor beneficio para las instituciones del interior a la hora de acceder al “derecho de formación”.

A finales de 2018, la AFA puso en vigencia que no sólo las ventas internacionales permitan cobrarlo sino que ya está legislado a nivel nacional para la misma situación. Existe un reglamento oficial donde se especifica los alcances y la forma de hacer el trámite que ahora será vía el Sistema COMET, por eso son tan importantes las capacitaciones.

En lo deportivo, destacamos la posibilidad de formar parte de los torneos o competencias que el CF realiza bajo un marco organizativo, institucional, administrativo y jurídico.

Mientras que del Consejo Federal con los Clubes Federal A, sin dudas el item más destacado está en los derechos de televisión. A pesar que la categoría no posee contrato propio con televisoras, desde AFA y por ende, CF, se le destina de sus arcas un dinero a todos los clubes que ronda los $376.000 mensuales.