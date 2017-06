“Un problema para la gente grande, para los chicos y para todos”

Luego de que el intendente municipal, Miguel Fernández, anunciara su intención de volver a crear una perrera como una de las formas de reducir la enorme cantidad de perros que diariamente pueden verse en todos los sectores de la planta urbana, fueron muchos los que opinaron sobre esta controvertida iniciativa.

Por esa razón, este medio realizó un sondeo de opinión para saber qué es lo que piensan los vecinos al respecto y opiniones muy interesantes pudieron recogerse. En un punto coinciden todos: algo hay que hacer con este tema porque se trata de una problemática que lleva años sin siquiera acercarse algo a una solución definitiva.

La tenencia irresponsable de muchos dueños de perros, personas que utilizan a razas peligrosas como un modo de seguridad de sus hogares generando ataques a personas o diversas roturas cuando éstos se escapan y un hartazgo generalizado por los constantes ladridos a toda hora y la mugre generada, son algunos de los puntos en cuestión.

n Testimonios

Esther es una de las vecinas que brindó su opinión a este medio: “Perros hay por todos lados, yo tengo dos perros pero no sale ninguno afuera y están castrados. Yo siempre me ocupé de los perros pero veo gente que los larga a la mañana para hacer sus necesidades y yo siempre digo que la gente se tiene que hacer cargo de sus mascotas, ya se sabe que hay que darles comida y limpiar lo que hacen”, dijo.

En ese marco, Esther analizó la propuesta de crear una nueva perrera: “Una perrera no la veo bien porque pienso que tiene que haber gente que trabaje exclusivamente en eso. Porque al tener a los perros encerrados lo único que se logra es que se maten entre ellos. Y, por otro lado, también hay que darle de comer a los animales. Para que sólo pasen necesidad, tampoco me parece. Y lo que no veo bien es esa iniciativa de castrarlos y largarlos nuevamente a la calle porque es lo mismo, uno va al centro y esos perros ya están acostumbrados a estar ahí y muchos están castrados e igualmente corren a los autos, las motos y no los sacás de la calle. Yo amo a los perros pero la verdad no sé cuál sería la solución”, culminó.

n Un problema

Por su parte, Julio comentó: “Es un problema para la sociedad, para los chicos para la gente grande y para todos. Personalmente, veo muy bien que vuelva la perrera, no para matar a los perros sino para que cada dueño que esté interesado en recuperarlo tenga esa posibilidad. En varios sectores de Trenque Lauquen está lleno de perros, me parece que hoy hay más perros que chicos”.

En cuanto a las asociaciones proteccionistas como UPA o Unidos por las Mascotas, Julio señaló que “por supuesto que tienen el derecho de opinar ya que todos sus integrantes son entendidos en el tema y lo vienen trabajando desde hace años pero nosotros como ciudadanos tenemos también el derecho de hacerlo porque queremos cuidar a nuestros hijos y a nuestros abuelos. Pienso que hay que buscarle un lugar a un animal porque hay muchos animales muy vagabundos que no tienen dueño. Yo amo a los animales y mi deseo sería tener una casita afuera de Trenque Lauquen y poder tener muchos perros”.

n Callejeros

Pablo Gallego, profesor de Educación Física y trabajador del área de Salud Comunitaria, también brindó una interesante respuesta respecto de este tema: “Está bravísimo, muchos tienen perros pero el cuidado general de ellos es dejarlos libres. Son dueños del perro pero lo dejan ir y venir, entonces muchas veces ocurre que éstos no son perros callejeros, están bien comidos pero salen a hacer lo suyo, a hacer sus necesidades o a romper bolsas de basura que las sacan de las diferentes casas”.

Gallego también expresó que “hay muchos perros callejeros. El año pasado hicimos un estudio sobre los perros que andan sueltos sobre esta zona desde Salud Comunitaria y encontramos muchos aspectos para analizar en lo que respecta a salud, seguridad, cuidado, prevención, accidentes que se provocan por animales no sólo porque atacan a los más chicos sino que muchas personas los usan como seguridad para proteger su hogar y muchos salen a la calle, sin correa, andan solos y son perros que no están asentados a ningún registro, no son perros que están vacunados porque con la vacunación se prevé un montón de enfermedades para los perros y para las personas”.

n La perrera

Consultado sobre el proyecto de una nueva perrera, Gallego señaló: “Depende cómo se plantee. Nosotros habíamos presentado un proyecto de una perrera a diez años que, en rigor, se hacía hincapié en el estadío de cría. Los animales cuando pasan más tiempo sin comer reducen el estadío de reproducción, la perra pasa de tener seis cachorros bien alimentados en una casa por año a tener doce cada seis meses. Es decir, tienen más rápido y más cantidad de cachorros para prolongar la especie. Entonces si se pone a funcionar la perrera, tiene que hacerlo desde un abordaje total para que no exista en ningún caso esta posibilidad de reproducción”.

Asimismo, destacó que “la perrera para exterminio ya está prohibida, no creo que lo piensen desde ese punto de vista, pero sí la perrera de cría. Si uno tiene una perrera que tenga a los perros de estadía pero que funcione diez años, que vivan bien cuidados, ese animal en diez años muere pero no se reproduce. Entonces se ahorra un problema”.

Por último, comentó que “si la perrera va a ser para cuidado, vacunación y que el animal no esté dando vueltas no es un gasto, es una inversión. Una persona que se cae en la moto genera muchos más gastos que un animal comiendo un mes en una perrera. Las operaciones que se le realizan y la recuperación fue mucho más dolorosa que tener a esos perros seis meses metidos en una perrera”.

Juan, por su parte, fue mucho más conciso y contundente: “Sinceramente no tengo idea qué hacer, pero algo hay que hacer porque realmente son un peligro”.