Un presente económico que castiga y mucho: “La gente está realmente desesperada”

El contexto económico actual a nivel país es realmente complejo y son varias las situaciones que generan una seria preocupación sobre lo que pueda ocurrir a futuro. Y en Trenque Lauquen, al igual que en otros distritos, ha comenzado a percibirse en este 2018 una realidad preocupante: en mayor o menor grado, la situación económica adversa ha comenzado a afectar a una parte importante de la comunidad.

Así lo afirman instituciones y referentes barriales que desde hace años trabajan en Trenque Lauquen ayudando y conteniendo a los que menos tienen. Todos los consultados por La Opinión señalaron que la cantidad de asistencia ha aumentado considerablemente debido a que son muchas las familias que no la están pasando nada bien. Además, existen realidades muy concretas que reflejan certeramente cuál es hoy el panorama económico: personas que han perdido su empleo, “changas” que no alcanzan a cubrir las necesidades básicas, los aumentos de las tarifas y los alimentos, la falta de viviendas, el valor de los alquileres, los sueldos bajos, muchas casas precarias a las que sus habitantes no pueden encontrar una forma de arreglarlas aunque sea un poco para poder vivir mejor.

Y el dato más preocupante es que no hay expectativas de que la situación pueda mejorar en el corto y mediano plazo.

n Muy complicada

Alejandro Palomeque y Santiago Garat, integrantes de Cáritas Trenque Lauquen, comentaron a este medio la realidad que se percibe desde esta institución. “Con respecto al 2017 se nota que la necesidad ha crecido y en forma significativa. Nosotros el año pasado atendíamos a 140 familias y en este momento ya estamos pasando las 200. Así que hay un 30% o 40% más de familias que necesitan ser asistidas. Pero lo que más se nota es que están muy preocupados con el tema del pago de la luz. Y, con respecto al gas, a nosotros nos preocupa el gas de red pero hay que tener en cuenta lo que vale una garrafa y conseguir una garrafa social no es tan fácil. Y realmente hay gente que sufre mucho esta situación”, expresaron.

Palomeque comentó que “nosotros anunciamos que desde Cáritas íbamos a salir a caminar y estamos empezando a dar los primeros pasos para ir a conocer la realidad a los barrios y no quedarnos dentro de Cáritas esperando que la gente venga a plantear sus necesidades. Buscamos ir a la casa, conocer sus necesidades, prestarles el oído a las personas. Y en esta experiencia se encuentran situaciones muy complicadas que se desconocen en Trenque Lauquen. Nosotros creemos que estamos en una isla y en cierta forma lo estamos pero en otra no tanto”.

Asimismo, comentaron que “la situación está muy complicada, el frío se nota mucho, nos están pidiendo muchísima cantidad de ropa de abrigo, principalmente ropa de hombre que no hay, además de frazadas, sábanas, toallones y también se ve mucha deficiencia edilicia. Hay muchas casas sin vidrio, muchas casas sin piso y sin cielorraso”.

Por último, señaló que “queremos hacer hincapié en esto: hay mucha gente que pide ayuda y no necesita tanto, que sepa esa gente que no necesita tanta ayuda que le está quitando la posibilidad a alguien que necesita más. Entonces, es importante a aprender a ser solidarios entre nosotros. Porque nosotros no podemos juzgar a la persona que va a pedir señalando quién necesita más o quién necesita menos. No es fácil, se nos critica por eso, se nos critica también porque en Cáritas se está cobrando una campera $5 cuando el cierre de una campera tiene un costo de $60”.

n Como en otra época

Por su parte, el pastor Ricardo Saavedra del Auditorio Cristiano Evangélico también contó cuál es la experiencia que se percibe desde su templo. “Nosotros hemos notado que las necesidades han crecido durante este año ya que hemos comenzado a hacer algo que prácticamente habíamos dejado de hacer como es asistir a algunas familias. Lo hacemos con el tema de la salud o si están pasando por alguna complicación con el trabajo. No estamos en una cifra muy elevada aún pero sí empezamos a asistir a algunas familias, algo que no hacíamos en los últimos años. Ha empezado a notarse esa triste realidad en la ciudad, lo vemos en chicos y en grandes”, dijo y recordó que “nosotros desde el año 2001 hasta el 2010 estuvimos trabajando con un comedor comunitario y después hicimos entrega de mercadería. Luego, la situación cambió para muchos y lo dejamos de hacer. Este año se han detectado casos que requieren de asistencia porque, en ciertas situaciones, hay gente que la está pasando mal. El comentario generalizado es que hay cierto miedo de que pueda agudizarse la crisis que ya hemos padecido en otros años. Uno trabaja para apuntalar la buena perspectiva pero la realidad dice otra cosa”.

n Alimentos

José Crucianelli, referente barrial del Indio Trompa, explicó a este medio cuál es el trabajo solidario que allí se realiza y, también, afirmó que la necesidad de sus vecinos ha crecido notablemente en lo que va de este 2018. “Por el momento, las necesidades grandes tienen que ver con la parte comestible, no tanto de ropa porque la gente es más solidaria con ese tema, se nota en Trenque Lauquen cuando hay un siniestro que la gente responde mucho. Nosotros tenemos el roperito con bastante ropa y por eso hoy el alimento es lo que más se precisa, la canasta básica está carísima y la gente no tiene pan ni para darle a los chicos. En este barrio se nota mucho más porque es un barrio de gente humilde, con mucha gente que perdió el trabajo, otra que vive de changas. Y vemos que cada vez se pone más difícil todo”.

Cabe señalar que hace dos años que José Crucianelli junto con otros vecinos comenzaron a trabajar fuertemente con el fin de ayudar a esta barriada ubicada al sur de la planta urbana. Con este fin, brindan la copa de leche a varios chicos del barrio, cuentan con un roperito solidario y tienen una interesante grilla de actividades en el SUM del lugar como es apoyo escolar, actividades artísticas y deportivas. “También buscamos recaudar fondos para ayudar a los abuelos del barrio con sus necesidades, con la compra de leña, les ayudamos a pagar el gas y a que puedan viajar para realizar algún estudio de salud y ahora estamos pensando también en recuperar la biblioteca e instalar un comedor escolar para continuar ayudando”, expresó Crucianelli.

n Más necesidad

Consultado sobre si la necesidad aumentó de manera notoria en el último tiempo, el entrevistado no tuvo dudas al afirmar: “Sí, muchísimo, se nota en la forma de andar de la gente, que no quiere andar gastando. La persona que hacía una obra, ahora ya no hace nada y eso frena todo, no hace el tapial en su casa que tenía pensado, la pared que está más o menos no se revoca y así se para el trabajo de albañil y se para todo. No se animan a invertir en nada porque no saben lo que va a pasar. De esta manera se frena el consumo y eso es grave. En el barrio nuestro se nota porque la gente hacía más changas y ahora todo eso está frenado. Uno en la casa se anima a hacer de electricista con tal de no llamar a un electricista de oficio y tener que pagarle”.

n Más necesidad

“Colo” y Sergio Fernández administran la página de facebook Quejas Trenque Lauquen desde donde ayudan a familias de la comunidad que allí comunican sus necesidades. “La página arrancó hace 6 años –contó a este medio “Colo” Fernández -. En un principio eran sólo quejas y de a poco fueron apareciendo los agradecimientos. La verdad yo no tomo dimensión del alcance que tiene la página pero hace dos años empezamos a notar que surgían pedidos solidarios, solicitudes de trabajo, ofrecían cosas para donar, etc. En la mayoría de los casos la gente se comunica con nosotros, y lo que logramos es en base al trabajo que realizamos con los mismos integrantes de la página. En el último año aumentaron las necesidades de la gente y lo vemos reflejado en las publicaciones de todos los días. Sólo somos el nexo entre las personas. Ahora estamos ayudando con las garrafas, mantas y la rifa para Milagros”.

Respecto de cuáles son las causas de este difícil panorama económico, la vecina comentó que “no hay nada puntual, es un conjunto de cosas que afectan la economía de las familias como por ejemplo los aumentos, la falta de trabajo, falta de vivienda, los altos alquileres y sueldos bajos. La plata no rinde, la gente no llega a fin de mes no es un dicho es algo real. La gente está realmente desesperada”.

n Trabajo y precios

Adriana Morard, referente barrial del Barrio Los Robles, explicó a este medio que “de la misma manera que ocurre en otros barrios, también se nota la necesidad aunque no hay tanta carencia como en otros lugares de la ciudad”, dijo y, en ese sentido, agregó que “nosotros tenemos la cooperativa de trabajo ‘Abriendo puertas’ que pudimos conformar a partir de un proyecto del Presupuesto Participativo que armamos con ese fin por la falta de trabajo y estoy llamando a la gente que se integre”.

Morard agregó que “hoy estamos todos sufriendo los precios. Por ejemplo a la bolsa de harina nosotros la empezamos pagando $200 y hoy la estamos pagando casi $900. Nosotros hemos aumentado la venta de tortas fritas porque mucha gente no puede pagar una docena de facturas. Se ha notado en esa parte, se ha incrementado la venta por ser más barata. En el barrio, la gente está desesperanzada, no sabe lo que va a pasar. Todos los días aumentan las cosas y el sueldo no aumenta, es imposible que alcance, está en todos lados igual, estamos todos preocupados por esta situación. Llega un momento en que se tiene poco trabajo y la gente no puede comprar nada. Antes teníamos una mejor calidad de vida, ahora la gente no puede comprar tanto. Todos los días tenemos un aumento. Estamos muy preocupados con esta situación. Hay carencia, sobre todo del trabajo que está aflojando y eso complica mucho todo porque hay familias con muchos hijos. Recuerdo que cuando yo era chica lo más barato era el pan, la yerba y la leche, ahora es casi un artículo de lujo”.

Por último, agregó que “también nos preocupan cosas como el préstamo que el gobierno solicitó el FMI, quién lo va a pagar a eso”, se preguntó.

Aumentos

Pedro Roig y Carlos Caputo, de Unión Vecinal, comentaron cuál es el panorama que pueden ver en su recorrida por los distintos barrios de la ciudad y de las localidades del distrito. “Las necesidades son muchas, muy variadas, el impacto económico producto de los grandes aumentos, desde la nafta, desde el traslado, el supermercado, la luz, el gas, todo lo que significa el sostenimiento de un hogar ha impactado mucho. En Trenque Lauquen, hasta los empleados municipales, más de uno saca un crédito para pagar la luz o el gas, hay vecinos que tienen serias dificultades para pagar el recibo de la luz, se le van juntando dos o tres recibos, llegan a un tercer recibo con dificultades y tienen el corte de forma inminente. Entonces, toda esa situación va llevando a que cada vez se profundicen más las necesidades en todos los hogares de la ciudad cabecera y del distrito”, dijo Roig antes de agregar que “Trenque Lauquen no es ninguna isla, tiene las dificultades que tienen otros distritos, por lo tanto nosotros como fuerza política estamos constantemente con el vecino, ayudando y colaborando. Y todas estas dificultades las vemos a diario, están muy presentes y cada vez se sienten con mayor fuerza producto de este modelo económico. Antes la gente con la tarjeta Argenta sacaba un crédito para comprarse una motito, renovar el auto y hoy sacan un crédito para pagar los servicios o para pagar la mercadería”.

Caputo comentó que, desde la UV, “hemos ayudado a algunas familias con garrafas porque no todas tienen gas natural. A la UV nos llegan todos los días las necesidades y este tipo de reclamos. No tenemos qué comer, no podemos pagar el gas, la luz, es muy difícil también para nosotros porque no tenemos recursos pero acompañamos al vecino durante todo el año no sólo en Trenque Lauquen sino también en 30 Agosto, Beruti, Girodías”.

Roig agregó que otro factor que genera problemas en la economía de las familias es “el aumento de las tasas municipales que impactará enormemente, el municipio tiene alrededor de 2 mil empleados y el aumento que han tenido los trabajadores ha sido mínimo relacionado al costo de vida y la inflación que hubo y que hay. Los salarios están por debajo y la inflación les come constantemente el salario. Esto es lo que está ocurriendo. No estamos en una isla, los problemas existen y cada vez son más en el distrito de Trenque Lauquen”.