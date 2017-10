“Un pintor de Trenque Lauquen”, la muestra de Ricardo Bossié

El último martes por la tarde fue inaugurada en el auditorio de Fundación OSDE la muestra “Un pintor de Trenque Lauquen” del reconocido artista trenquelauquense Ricardo Bossié. Esta interesante exposición, que en su primer día de muestra fue visitada por una importante cantidad de vecinos, se enmarca en los festejos por los 40 años de trabajo ininterrumpido que la filial OSDE cumplió en Trenque Lauquen.

El encuentro contó con la participación del artista Cristian López Aimar quien matizó el encuentro con la interpretación de diferentes piezas en su guitarra. Por otro lado, los primeros 65 asistentes a la muestra se llevaron réplicas de obras del reconocido artista local.

“Acá, en OSDE, hice una muestra hace alrededor de seis años aproximadamente. Ahora, a principios de año, me avisaron que querían organizar otra exposición con motivo de los 40 años que cumple OSDE en Trenque Lauquen”, dijo el artista en diálogo con La Opinión antes de agregar que “me avisaron con tiempo y eso me permitió pintar, hay seis o siete cuadros nuevos enmarcados siempre en el mismo tema, los caballos. Hay un contraluz llamado ‘El nochero’ en el que puede verse un caballo cuando se lo deja a la noche para montarlo a la mañana siguiente. También hay un bodegón y uno que lleva como título ‘Mate cocido con galleta’ que refleja el momento cuando se acarreaban en el campo bolsas a caballo y al mediodía un chico les llevaba a los trabajadores una bolsa con galletas y mate cocido para la hora del descanso. También en ese cuadro se ve una máquina que va cosechando, mi viejo tenía una chata igual que esa que es del año 1920 y a la cual se le atacaban unos doce caballos. Hay otro cuadro que se llama ‘De buen pelaje’ y ahí se ve uno de esos caballos a los que se les corta el pelo y quedan más lindos y brillantes. Son imágenes que ya no se ven y que han quedado en la memoria de uno”, contó.

n Muestras

El artista contó cómo es su actividad hoy: “En Buenos Aires debe hacer cuatro o cinco años que no expongo, después tengo exposiciones permanentes en un hotel en Santa Rosa, en otro hotel de Trenque Lauquen, también en un par de galerías en Buenos Aires. Pero como ésta que es una muestra exclusiva mía hace rato que no realizaba una”, dijo antes de agradecer el reconocimiento de la gente que asiste a sus exposiciones. “Yo soy de perfil bajo, pero siento una gran emoción porque me encanta que vengan a ver esto y a cualquiera le gusta que le digan cosas lindas sobre el trabajo que realiza”.

Respecto de cómo es hoy su método de trabajo, Bossié comentó: “Lo voy perfeccionando, voy haciendo los trabajos más rápidos, he quemado muchas etapas con tanto trabajo porque pinto casi todos los días y varias horas, es una necesidad que tengo”.

Por su parte, el gerente de la filial de OSDE Trenque Lauquen explicó a este medio que “lo que buscamos con esta muestra es conmemorar el 40 aniversario nuestro en Trenque Lauquen con alguien representativo de Trenque Lauquen. Esa es la idea y nos pareció que Ricardo es, dentro del abanico que la Fundación OSDE abarca, lo más representativo de la ciudad para estar presente en este aniversario”.

La muestra “Un pintor de Trenque Lauquen” permanecerá abierta al público hasta el 31 de este mes, de 8 a 17.