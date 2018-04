Un pedido para garantizar el derecho a la electricidad de todos los trenquelauquenses

El texto señala:

Reclamamos al intendente municipal, Migue Fernández, y al bloque de concejales de Cambiemos que garanticen el derecho a la electricidad de todos los trenquelauquenses

En varios municipios, se han presentado y aprobado proyectos de Resolución en los Concejos Deliberantes solicitando declarar la Emergencia Tarifaria. Si bien, las resoluciones de los Concejos son solo declarativas, poseen un valor político importante, que en este caso expresa la voluntad de los representantes políticos de proteger los derechos de los ciudadanos.

Como es de conocimiento público, este viernes pasado el proyecto respecto a la Emergencia Tarifaria en Trenque Lauquen fue rechazado por todos los concejales de Cambiemos, lo que deja en absoluta desesperación a familias y comerciantes que por los exorbitantes aumentos en las tarifas de gas y electricidad ven en riesgo sus hogares y sus trabajos.

En un video que puede verse en la página del Honorable Concejo Deliberante, Ricardo Paso establece la postura del oficialismo, postura que no fue expresada durante la sesión a la hora de una votación en absoluto silencio. Paso afirma que el Concejo no puede establecer tarifas, y esto es cierto, sin embargo, el proyecto de resolución no se trataba de eso sino de declarar la emergencia y, a partir de allí, “acompañar al Ejecutivo Municipal en la utilización de los mecanismos a su alcance para asegurar el acceso a los servicios”, así como también, pedir a Nación y Provincia la suspensión de los aumentos.

No es cierto, como quiere instalar Cambiemos, que los Municipios no puedan hacer nada respecto a lo que está pasando con el tarifazo. En los municipios donde hay Cooperativas de Electricidad, es el gobierno municipal quien contrata y tiene facultades para negociar con las Cooperativas. Como sostienen desde la Red de Multisectoriales, el intendente tiene poder concedente como gobierno municipal, por eso, las emergencias que se aprueban en los Concejos Deliberantes luego deben ser operativizadas por los intendentes.

Entendemos entonces que, los concejales de Cambiemos votaron en contra del proyecto de resolución por las siguientes razones:

1. Porque hacerlo hubiera implicado exponer al Ejecutivo a tomar una decisión que no se corresponde con los lineamientos políticos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal.

2. Porque pertenecen a un gobierno neoliberal y oligárquico que no considera al Estado como el garante de los derechos de los ciudadanos sino de las empresas y los empresarios, y

3. Porque o desconocen o no les importa la situación de crisis económico- social en la que vertiginosamente se están enterrando muchos trenquelauquenses.

Desde Asamblea Bicentenario solicitamos a los concejales y al intendente que dejen de hacer oídos sordos respecto a lo que le pasa a los trenquelauquenses y se pongan del lado de los ciudadanos. Antes de que sea tarde.