Un paro sin sentido

A 72 horas de un paro del transporte, todavía no se sabe el por qué lo hicieron. En un programa televisivo del lunes a la noche, el dirigente gremial del sector se vio en serios aprietes por parte de los integrantes del panel que le pedían que explicara los motivos del paro, y “zafó” gracias a la benevolencia de los integrantes del panel. No se puede ser irresponsables; el país no está para estos juegos de poder. El paro se hizo –aparentemente- por una interna en gremial en el sector.