Un nuevo mural en las paredes de la escuela

El lunes pasado comenzó a dibujarse una nueva imagen sobre una pared gris. En la Escuela Media Nº 5 “Ernesto Sábato” y el Centro de Educación de Adultos Nº 705 que funcionan en la Unidad Penal Nº 20 de Las Tunas ya casi no quedan paredes color cemento. Mejor dicho, ya no quedan muros sin lucir el vestido del arte: ahora se está gestando un nuevo mural sobre uno de los laterales de la institución desde las manos (y la dirección) del profesor Martín Grau y sus alumnos de la secundaria.

“Fue un proyecto nacido para participar del Concurso de Murales del Servicio Penitenciario Bonaerense, área Arte y Cultura”, cuenta Martín.

El certamen tiene requisitos específicos como la técnica a aplicar: en este caso, el uso de reflejos mediante la incorporación de elementos como el cd (disco compacto).

Si bien la idea inicial del boceto fue del profesor, luego se fueron incorporando aportes de los alumnos. “Al principio son tímidos porque creen que no tienen condiciones para dibujar; por eso es importante trabajar la autoestima, hacerles ver que pueden… una vez que pasan ese primer escalón, los muchachos se sueltan y crean cosas interesantísimas…”, explica.

La voz de los artistas

“A mí me encanta dibujar y pintar: es una forma de liberar la mente, de expresar los sentimientos y anhelos que uno tiene”, cuenta Luciano, uno de los artistas. Además agrega, con claridad, lo que siente cuando proyecta su pulso sobre el muro. “En un dibujo expresás lo que más desea uno: la libertad. A pesar de que se vive y convive con experiencias distintas, la parte de pintura te transporta, te lleva a un lugar más libre, más amplio. Te saca de la realidad: te concentrás y expresas sin palabras aquello que no te animás a decir”.

Por su parte, Lucas hace hincapié en su gusto por el dibujo y el desafío que implica realizar un mural por primera vez. “Me gusta dibujar y que venga Martín y nos haga hacer esto es un desafío. Es la primera vez que hago un mural”, dice. Y se extiende: “Despejás la mente, además las imágenes tienen que ver con la familia, el deporte, la libertad, la naturaleza. Hay muchas cosas en esta pintura que tienen mucho significado para nosotros. Probablemente si no hubiéramos pasado por esta situación no le daríamos importancia”.

Si bien los alumnos artistas coinciden en lo que significa para ellos esta apuesta cultural, es Damián (otro de los creadores) quien arriesga un poco más con la suerte de esta aventura cultural: “Como vamos, con la onda que le estamos poniendo, no sé si vamos a ganar, pero calculo que vamos a estar en el podio… tiene muchos colores, está bueno…”, asegura.