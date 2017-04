Un modelo local que recorre el mundo

Para muchos el mundo del modelaje parece ser inalcanzable. Un lugar en el cual el glamour, la frivolidad y la superficialidad conviven de manera armónica. Sin embargo el hecho de que varios trenquelauquenses se hayan mezclado en ese ámbito (por el simple hecho de haber nacido en el pago) nos acerca un poco más. Es el caso del joven Martín Arcomano que a sus 21 años se encuentra en Corea trabajando como modelo en distintas producciones con perspectivas de continuar en esta carrera

Algo similar sucedió con Fernando Ruiz Saldaña que por algunos años se desempeñó como modelo en España y ahora trabaja en la parte comercial de una agencia vinculada a la moda. O la joven Olivia Jauretche quien hace poco fue tapa de la revista “Para Tí”.

Y para hurgar un poco más en este ambiente La Opinión habló con el joven Arcomano que contó su historia en el mundo del modelaje.

n Inicios

Sobre sus inicios en el mundo del modelaje Arcomano aseguró que se dio de manera casual. Y recordó que “yo estudio derecho en la UBA y a poco de haberme mudado a Buenos Aires salí a correr por Palermo y regresando al departamento un joven me paró, se presentó como “Diego” y me preguntó si alguna vez había pensado en ser modelo, que tenía condiciones, que él era dueño de una agencia y que le interesaba que me sumara”.

Según el joven el encuentro fue “raro” por lo cual destacó que “que no le di mucha importancia. Es más, creí que el hombre intentaba algo conmigo. Igualmente me dio una tarjeta de presentación y para mí quedó como una anécdota”.

Pero un año después “encontré esta tarjeta y por curiosidad busqué los nombres y veo que lo que me habían dicho en su momento era real. Y para sacarme la duda, envié un mail presentándome y la respuesta fue una reunión para la siguiente semana. Entonces tuve esa reunión, en la que me tomaron algunas fotos y medidas y así arranqué”.

n Trabajos

Con respecto a sus primeros trabajos el joven trenquelauquense indicó que “en Argentina solo tuve dos trabajos como modelo y después me fui a México. El primero fue para una marca de autor, un “lookbook”. Pero fue un trabajo pequeño. El otro fue una publicidad para OLX en un papel secundario. Fue la primera vez que ví como se filmaba una publicidad y el trabajo increíble que hacen para mostrarte lo que ellos quieren”.

También recordó cuales fueron sus primeras sensaciones dentro del ambiente de la moda: “Fue todo muy raro, que te pongan maquillaje, cambiar de ropa en cualquier lado, y tener que “posar” yo pensaba ¡que hago acá!. Yo también tenía prejuicios pero ahora estando en esto veo que es un poco diferente”.

n Viajes

Gracias al modelaje el joven trenquelauquense conoció otros países y la lista podría agrandarse “hasta ahora estuve en México, en Estados Unidos por un par de días para hacer la visa mexicana, y luego en Corea pero dentro de un mes probablemente me mueva a otro país”.

Actualmente Martín se encuentra trabajando en el país asiático. Y a la distancia habló sobre que imagen existe de Argentina en el exterior: “En México están más informados sobre Argentina pero obviamente lo primero que dicen cuando contás que sos de Argentina es “Messi” o “fútbol”. Y en Corea muchos saben que teníamos una mujer de presidente”.