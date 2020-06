Un marchista suelto en la ciudad

La marcha atlética es considerada una de las disciplinas del atletismo más complejas de realizar ya que obliga al deportista a llevar al cuerpo a movimientos no naturales para poder cumplir con el reglamento. En Trenque Lauquen un joven de 16 años, que ya lleva 4 disfrutando del atletismo, está seriamente enfrascado en esta disciplina que lo ha visto competir a lo largo y ancho del país. Se trata de Gerard Díaz Savy, deportistas del Programa Único de Atletismo (PUA) y que días atrás dialogó con nosotros.

Gerard es marchista pero, además, un apasionado del atletismo, situación que le permite llevar adelante esta difícil disciplina acompañado de sus amigos y también alternando con pruebas de fondo, de calle, y en la pista. A su edad se divierte y nos cuenta cómo es ese deporte tan particular donde hay que marchar y no está permitido correr.

Pongamos en sintonía al lector, con un pequeño detalle de la marcha atlética: “Las normas en la marcha atlética han sufrido diversas modificaciones. Aunque la regla fundamental que exige el contacto permanente con el suelo se ha mantenido inalterable, no ha sucedido lo mismo con la referente a la flexión de la rodilla. La pierna que se avanza tiene que estar recta, (es decir, no doblada por la rodilla) desde el momento del primer contacto con el suelo hasta que se halle en posición vertical. Si bien en la actualidad se exige que la pierna esté recta desde el momento en que contacta con el suelo hasta que alcanza la verticalidad, en un principio se permitía la flexión de la rodilla siempre y cuando esta no fuese exagerada y el marchador no diese la impresión de ir corriendo. Esta permisividad se sigue aplicando en la ultramarcha o marcha de gran fondo, que tiene su mayor expresión en la prueba de 24 horas, de gran tradición en Francia e Inglaterra, y que se disputa también de forma habitual en los Países Bajos, Suiza, Australia y los Estados Unidos”.

La marcha

“Llevo ya unos 4 años que estoy de lleno metido en el atletismo, comencé con Leticia Llaneza y Sandro Otero en el CEF Nº18 y luego se convirtió en el Programa Único de Atletismo con el apoyo de la Municipalidad” cuenta Gerard de sus inicios en el mundo del atletismo. Él agrega: “empezamos entrenando con Sandro Otero, probando distintas pruebas y surgió la marcha porque la vimos en un torneo y me gustó, así que empezamos a entrenarla, a investigar un poco más, ya que no teníamos mucha data, averiguamos y nos animamos a competir”.

En este punto, cabe señalar que la complejidad de la marcha atlética lleva a que sea “poco conocida” y a la vez contar con menos deportistas “es muy poco común en el atletismo, lo habitual son las pruebas de velocidad, y nosotros cuando empecé probamos de todo, desde las pruebas de medio fondo a las de salto, hasta que encontré la marcha. Primero uno comienza con las distancias de 4 y 5.000 metros y ahora ya estoy compitiendo en los 10.000 metros”.

Gerard explica cómo debe actuar un deportista dentro de la pista para poder estar dentro del reglamento, pero a la vez, llevar los límites un poco más al extremo.“Es un deporte de mucha técnica y es realmente difícil. En la pista hay siempre 5 jueces, ubicados en distintos puntos de la pista, y son los que van sancionando las faltas. En la marcha hay dos faltas, una que es el quiebre de la rodilla cuando pasa por delante del tronco del cuerpo y la otra es cuando los dos pies del atleta están en el aire. Eso significaría que uno está corriendo, ya que el atleta debe tener siempre un pie en contacto con el suelo”. A partir de estas indicaciones comienzan las tarjetas amarillas de los jueces, primero como advertencia, luego convertidas en sanción y en el punto extremo, expulsión de la pista al corredor.

Pero este joven atleta cuenta que se intenta llevar el límite de tarjetas para lograr unos minutos dentro de la carrera. “Uno sabe que tiene determinadas cantidad de faltas que puede hacer por lo que también eso se busca llevarlo al extremo para ganar minutos en carrera, es una estrategia que fuimos conociendo con Sandro (Otero) con el correr de las competencias. Uno puede ir al límite, ganar tiempo, acercarse a un rival, sabiendo que lo pueden sancionar pero es todo dentro de una estrategia, es como en el fútbol”.

La particularidad de la marcha es que en la pista el atleta no tiene momento para cuestionar dicha sanción, sólo debe seguir marchando. “En ese momento uno debe concentrase en seguir marchando y analizar qué es lo que está haciendo mal. Además en las carreras de 10 kilómetros el cansancio también juega en contra, uno va perdiendo la técnica y es mas factible a cometer errores.

Recuerdo el año pasado en un Nacional U20 en Córdoba me sacaron las tarjetas y no me di cuenta, hasta que uno de los jueces me penalizó con un minuto fuera de la pista, en un corralito. Luego uno debe volver a correr. También puede pasar que te expulsen directamente, pero el trabajo de los jueces tampoco es fácil, es todo cuestión de vista, no tienen cámara y no hay lugar al reclamo”.

Entrenamientos

Para Gerard Díaz Savy la marcha, su deporte principal, es acompañada con carreras de calle, pista o aventura, situación que le ha permitido mejorar considerablemente. “El entrenamiento y la competencia de la marcha es muy desgastante, lleva mucho tiempo preparar bien una carera, acostumbrar el cuerpo al movimiento, a la mecánica de carrera y ahora alternando con otras disciplinas de carrera uno se va soltando un poco más. Los entrenamientos de fondo te van soltando, uno hace más carreras de calle y ayuda para saber afrontar las competencias y no estar tan nervioso cuando vamos a la pista para hacer marcha”.

Explica, además, que en el país los marchistas son los menos. “No es la más prueba que más convoca, como pueden ser los 100 metros que en cualquier competencia hay unos 120 chicos, los marchistas somos menos, ya que al ser tan desgastante es difícil mantenerse en el tiempo y son pocos los que llegan. Este año era para mí importante porque ya desde el 2019 empezamos a mejorar mucho la técnica, fondo y marcas, pero por ahora tengo 20’51” en los 4.000 metros; 29’58” en los 5.000 metros y 1h06’ en los 10 kilómetros, marchas que este año se iban a bajar”.