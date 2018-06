Un invierno duro, con mucho trabajo para la Secretaría de Desarrollo Humano local

La secretaria de Desarrollo Humano del Municipio, Cristina Ferster, confirmó que en los últimos días asistieron de urgencia a dos vecinos del distrito que a raíz del frío y la complicada situación económica que atraviesan necesitaban ayuda para cubrir necesidades básicas.

El primero de los casos se dio en La Zanja, donde un abuelo fue ayudado con alimentos y abrigo, en tanto que el restante se dio en la planta urbana de la ciudad cabecera con un hombre que por problemas familiares se encontraba durmiendo debajo del puente ubicado detrás de la conocida confitería instalada sobre las vías del Ferrocarril.

En ambos casos los vecinos no se encontraban en situación de calle, según manifestó Ferster, quien además sostuvo que desde el área que encabeza “con los recursos que se cuentan se trata de que todos puedan quedar protegidos”.

No es situación de calle

La titular del área de Desarrollo Humano contó a La Opinión que días atrás se tomó conocimiento por Sergio Fernández, administrador del grupo de Facebook “Quejas Trenque Lauquen”, que había un hombre durmiendo debajo de un puente, según avisó. Y agregó: “Llegamos al lugar y hablamos con el señor, que nos contó cuál era su situación y a partir de eso le conseguimos un lugar para que pueda pasar la noche. Es un señor que no está en situación de calle, sino que según relató estaba allí por un problema familiar. El hombre tiene trabajo aunque de todas maneras se le consiguió un lugar para que no pase la noche a la intemperie”.

En este sentido la funcionaria destacó: “Nosotros intervenimos en la medida de lo posible en cada una de las situaciones de este tipo. Este fue un caso de urgencia en el cual el hombre no quiso ir al Municipio a pedir nada, quizás por vergüenza o pudor. Pero cuando se tomó conocimiento de su situación nos acercamos nosotros hasta el lugar y se le brindó la ayuda necesaria”.

Por otra parte la funcionaria indicó que hace unos días también se pusieron de acuerdo con Sergio Fernández y se acercaron hasta la zona de La Zanja, donde “había una persona mayor que si bien tampoco estaba en una situación de calle, ya que estaba en su casa y no estaba solo, necesitaba calefacción y abrigo porque en su casa hacia mucho frío”. “El abuelo se vio sorprendido porque fuimos como 10 personas y en principio mucho no entendía. Pero lo importante es que se le pudo brindar una ayuda para calefaccionar la casa y además se le dio ropa de abrigo y frazadas”, explicó.

En este sentido Ferster destacó además: “Tenemos bastante demanda de casos como estos y lo que se hace es tratar de ayudar. Intentamos que con los recursos que contamos todos los que están pasando situaciones de este tipo queden protegidos”.

Demandas

Con respecto a cuáles son las principales necesidades que se registran en esta época del año, la funcionaria indicó que “lo que más se solicita tiene que ver con el tema de la calefacción”. “Principalmente recibimos pedidos de leña o garrafas para calefacción y también frazadas y ropa de abrigos además de alimentos. Es un invierno muy crudo y frio, y a eso se le suma que la situación económica está difícil”, dijo. Y en este sentido detalló que “situaciones como esta no se dan en un sector particular de la ciudad sino que es más general aunque es más común en los barrios que en la zona céntrica”.

Garrafas gratis

Sergio Fernández, quien desde la pagina de Facebook “Quejas Trenque Lauquen” organiza la entrega de garrafas gratuitas a familias de nuestra ciudad, indicó que “esta segunda entrega fue un éxito”.

“La demanda es cada día más grande y para estas cosas hay que ser muy fuerte porque se ven tantas cosas que no se pueden creer. Hay tantas familias que la está pasando tan mal. Hemos ido a casas en las que viven 2 o 3 familias. Es increíble, hacen una pieza de plancha y se meten porque los alquileres están tan caros que es imposible pagarlos. Nosotros con esta pequeña ayuda hacemos felices a varias familias que la están pasando mal. Y lo estamos logrando entre todos”, resaltó.