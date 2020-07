Un incendio en un edificio de altura abrió el debate sobre la seguridad de algunas de estas construcciones

Ayer en horas de la mañana se produjo un incendio en el departamento 4°D del Edificio Los Vascos el cual dejó serios daños materiales. El siniestro, que generó mucha atención y preocupación en los vecinos, no sólo a los que habitan esta importante construcción sino también a los transeúntes a quienes les llamó la atención la espectacularidad de la postal (ya que el humo podía verse desde muy lejos), volvió a abrir el debate sobre si los edificios de altura de Trenque Lauquen cuentan con la seguridad necesaria para sofocar con rapidez este tipo de siniestros.

Porque si bien desde el cuartel de Bomberos Voluntarios se procedió con la rapidez esperada (actuaron dos dotaciones de incendio y un medio de elevación que pudo acceder por un estacionamiento lindero) el cuerpo interviniente se encontró con problemas al momento de llegar al edificio. La primera dotación en llegar no pudo utilizar la red de incendio ya que no estaba operativa, lo que demandó un emplazamiento desde la calle y el empleo de mayores recursos.Así o manifestó a La Opinión Cristian Urquizo quien comentó que “no pudimos utilizar la red de incendio, no teníamos agua, todo el sistema contra incendio estaba inutilizado. Una vez más la seguridad de la ciudadanía está en peligro”, expresó.

Al mismo tiempo, fueron muchos los propietarios de los inmuebles que conforman este edificio que se mostraron preocupados debido a que desde Bomberos se informó que no funcionarion los avisos de incendio. Asimismo, en la unidad siniestrada se pudo comprobar importantes pérdidas materiales afectando también otras dependencias del edificio.

Esta situación abrió el debate sobre el nivel de seguridad con el que cuentan algunos de estos edificios que en los últimos años se han construido en distintos puntos de la ciudad. Por supuesto, no ocurre lo mismo en todos los casos ya que son muchos los desarrolladores e inversores que se preocupan porque este tipo de construcciones resguarden la seguridad de quienes allí residen, pero sí es cierto que esto último no se replica en todos los casos. Y el de ayer, fue un claro ejemplo.

Inspecciones

En este marco, el presidente de Bomberos Voluntarios, Juan Nappi, explicó a este medio de qué manera trabajan los integrantes de la institución para evitar que este tipo de situaciones tengan lugar en los edificios de la ciudad y cómo se actúa una vez que, lamentablemente, no puede prevenirse un siniestro como el ocurrido ayer. “Nosotros hacemos las inspecciones, cada vez que se va a habilitar un edificio tiene que tener la red de incendio seca o húmeda. Llamamos red seca la que tiene lugar hasta el cuarto piso. A esa le inyectamos una manguera que envía el agua desde abajo hacia arriba a través de una cañería. La red húmeda es cuando el edificio tiene tanques elevados o cisternas que proporcionan al agua con una moto bomba. Es decir, a determinada altura el edificio tiene que contar con la manera de tener agua propia. En esta oportunidad, hubo una falencia”.

En este sentido, Nappi comentó que “el gran problema de todos los edificios es que los consorcios no quieren gastar dinero en el mantenimiento. Porque si uno hace una red de incendio es para estar seguro y tiene que tener un mantenimiento, tiene que ser probada cada seis meses. Porque el agua estancada adentro de las redes oxida las cañerías y obtura el paso del líquido que tiene que salir. El problema es que la gente no quiere invertir porque piensa que nunca le va a pasar nada. Cuando hablamos de prevención aburrimos a la gente porque la gente supone que no le puede pasar nada”.

“La palabra prevención es larguísima si se observa todo lo que hay que tener en cuenta. Y a la gente no le gusta perder tiempo en hablar de prevención. Siempre nosotros decimos que si la gente toma conciencia, nuestras salidas van a ser cada vez menos”, señaló.

Rápida actuación

En lo que respecta a la actuación del cuerpo de Bomberos Voluntarios durante la situación que tuvo lugar ayer por la mañana. “En cuanto se desarrolló el incendio, se estableció todo rápido, el equipamiento de altura, y así se actuó. El personal está capacitado para este tipo de tareas. Nosotros hoy estamos preparados para una situación de estas para trabajar”, dijo antes de reiterar que “creo que ese es el grave problema que existe en los edificios: la falta de inversión en mantenimiento. Por supuesto, esto no ocurre solamente en Trenque Lauquen, en todos lados pasa lo mismo. No quieren gastar dinero en mantenimiento, en probar si funciona las llaves, las cuales se oxidan y no se pueden abrir porque no les ponen las que tienen que poner. Hay muchas cosas que demuestran que la gente no quiere gastar.

Porque en relación a lo que se invierte para hacer un edificio y cada uno de sus departamentos, no es mucha la inversión que se requiere para tener la red de incendio segura y evitar este tipo de problemas”.