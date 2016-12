Un hecho histórico

Por eso, María y José fueron a Belén, ciudad ubicada a unos 145 km. de Nazareth. La condición del embarazo no era la más cómoda, sobre todo para movilizarse en burro en aquella geografía, pero obedecen la orden de quienes a la vista de todos eran más poderoso.

Después del parto y aún en Belén, el ángel les advierte que deben huir a Egipto porque Herodes buscaría al niño para matarlo (Mt.2.13) Otra muestra del poder político que se ensaña por miedo a un niño. Parece ridículo ¿verdad?.

El nacimiento de Jesús constituyó un hecho netamente religioso –afirma el prelado- con fuertes significados y consecuencias políticas, sociales y de cosmovisión.

¿Qué creemos y afirmamos los cristianos? Que Dios es uno de nosotros, en todo, menos en el pecado. San León Magno enseñaba que el Salvador “quiso hacerse Hijo del Hombre para que nosotros pudiéramos llegar a ser hijos de Dios”.

Tener un mismo padre nos hace hermanos. Por eso el que dice que ama a Dios pero desprecia a su hermano es un mentiroso. enseña en su Carta San Juan.

Cuáles son entonces las consecuencias políticas de la Navidad?. No a la guerra, al hambre, al descarte de una parte de la sociedad, a la esclavitud, a la globalización de la indiferencia. Y un firme sí a la paz, la solidaridad entre los pueblos, la justicia, la libertad, el compromiso.

Y si somos hermanos, somos y tenemos una casa en común que debemos cuidar. Francisco nos enseña acerca del cuidado del planeta como la morada de la familia humana.

Dios nace niño frágil, débil. No irrumpe en la historia con prepotencia, custodiado y armado, ni alojado en lujosas habitaciones.