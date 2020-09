Un grupo de vecinos sumó su adhesión al reclamo de los policías

Un grupo de vecinos de Trenque Lauquen se sumó al reclamo que los policías vienen desarrollando en toda la provincia. El principal reclamo es el salarial que se profundiza, dijeron, por las tareas adicionales que sumó la emergencia del Covid.

En Trenque Lauquen se reunieron policías jubilados, familiares y allegados frente a la puerta de la Comisaría Primera. El comisario mayor jubilado Claudio Luscetti habló con Canal 12 y Oeste BA Radio de FM OMEGA.

“La concentración es debido a las causas de público conocimiento por la situación del personal policial, hay varios reclamos pero el principal es el salarial, el personal que trabaja en la calle cobra un sueldo paupérrimo” dijo Luscetti en el inicio.

“La situación a nivel mundial sabemos que es muy difícil, y en la policía cambiaron las guardias, los servicios, el personal está expuesto, muchos contagiados y aislados y eso genera más horas de trabajo, durante 14 horas de servicio, son situaciones muy difíciles que vive la policía si bien todos viven situaciones complicadas pero somos de los más expuestos”, sostuvo.

Cuando se le preguntó por la oferta salarial que según anunció la Provincia se había cursado al mediodía respondió que “nosotros nos sumamos al eco del reclamo, sumamos la voz del interior, no participamos de la mesa de diálogo y desconozco si ahora hay algún ofrecimiento formal, simplemente nos sumamos al reclamo”.

AUTOCONVOCADOS LOCALES

“Somos autoconvocados, entendemos que no podemos estar ajenos a esta situación, a muchas personas no les gusta que reclamemos, pero tienen que entender que siempre los cuidamos, sólo estamos haciendo presencia en adhesión a nuestros compañeros y nos retiramos en seguida”, indicó.

En otro tramo sostuvo que un oficial de policía “gana menos de 30 mil pesos, y también hay que sumarle que muchos vienen de Pehuajó y de otras ciudades que asumen los gastos de viajes y el sueldo no alcanza”. Dijo que la situación de bajos salarios viene de hace años y que el que más lo sufre es el que trabaja en la calle.