Un gitano en la mira por estafas, daños y amenazas

A fines de marzo inspectores municipales y policías clausuraron –por falta de habilitación- un local de venta de autos en la calle San Martín al 1235. El lugar había sido alquilado al vecino José Luis Goicoechea, dueño del conocido taller “El cheque”, por un sujeto perteneciente a la etnia gitana, Emilio Demetrio (50). Este se comprometió a regularizar su situación en las oficinas de la Municipalidad.

Al momento del procedimiento se advirtió que en el lugar, además de la actividad comercial, estaban viviendo varias personas, entre ellas chicas. Cabe acotar que no hay casa habitación; solo el galpón que alojaba el taller de Goicoechea y un baño precario.

n No obedeció

Pasaron los días, la clausura no se levantó porque no se regularizó nada. En el predio estaban todos los autos que había para la venta y que quedan inmovilizados mientras rija la medida y la familia Demetrio y allegados viviendo en el lugar. (Como el portón de ingreso había quedado clausurado, les dejaron expedito un pasillo del costado para que pudiesen entrar y salir.

Pero la semana pasada un vecino fue a denunciar a la comisaría que le había comprado un auto a Demetrio (de los que estaban inmovilizados en el predio de la calle San Martín y que lo había estafado. Se inició una causa caratulada inicialmente “Desobediencia”.

Luego otra denuncia, la de José Luis Goicoechea. Este le fue a reclamar a Demetrio por alquileres atrasados (habría pagado una sola vez), además de señalar que el lugar había sido rentado para taller y no para vivienda.

Como respuesta recibió amenazas para su persona y para un Ford Fiesta propiedad del locador que había quedado en lo que fuera su taller, “Te lo vamos a quemar” le dijeron.

n Y lo quemaron

Esto fue el viernes, al día siguiente el Fiesta apareció tirado no muy lejos, con roturas y parcialmente quemado. Otra causa abierta por daño.

Y para cerrar, por ahora la saga que tiene a Emilio Demetrio en la mira de la Policía y la Justicia. Otro vecino que lo denunció por estafa. Se trata de Cristian Firmapaz, cuando este vecino se dio cuenta que había sido burlado en su buena fe, increpó al gitano que le respondió amenazándolo de muerte. Otra causa, por estafa y por amenazas.

Por razones de turno de las UFIS – cambian cada 15 días- en las primeras denuncias interviene el fiscal Walter Vicente, en las dos últimas Manuel Iglesias; no se descarta que haya una unificación.