Un final de los juicios

Coincidentemente, en Colombia se cierra el conflicto armado entre la guerrilla de las FARC y las Fuerzas Armadas del Estado, que convirtieron al territorio en un enorme cementerio con 260.000 muertos, 6 millones de desplazados y 45.000 desaparecidos, sin que uno pudiera doblegar al otro para forzarlo a firmar su rendición.

En nuestro país, no fueron tantos, pero hubo decenas de miles, entre muertos y desaparecidos. Entre éstos últimos hubo, casi por milagro, quienes salvaron sus vidas. En estos momentos se discute en la Cámara de Diputados, un proyecto de ley que establece la figura del arrepentido. No sabemos cuánto de justo es esta categoría.

Pero vale reflexionar y hacernos cargo de lo que ha sucedido en el país, en esos días y noches aciagas de la dictadura. Ya la historia ha recogido el “Nunca Más”, el informe dramático de la CONADEP.

Sin embargo, esa etapa dolorosa de nuestra historia, que millones de argentinos tienen prendidas aún en sus memorias, no ha sido suficientemente difundida con criterio pedagógico, eliminando las peroratas discursivas.

No se advierte una política nacional que ilumine ese pasado que pueda ser trasmitido, en un mensaje desprejuiciado a las nuevas generaciones, y sin acudir a invectivas que desnaturalicen la esencia del mensaje.

Hay un manto que cubre de silencios esa historia reciente que roza a diario nuestras vidas. ¿Recordamos acaso, con nitidez, cuántos desaparecidos hubo en Trenque Lauquen? También éstos “¿algo habrán hecho?”. ¿Olvidamos lo que queremos olvidar? ¿Olvidamos lo que nos incomoda? Tal vez valga la pena hacer un repaso en la memoria, no para condenar, sino para examinar como sociedad, el camino que venimos recorriendo, y el protagonismo que nos corresponde asumir en el tiempo que nos queda por delante.