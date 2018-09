Un espectacular incendio que pudo haber sido una lamentable tragedia

Un espectacular incendio provocó destrozos en la vecina localidad de Villegas. El hecho ocurrió en San Martín y Silvestre Martínez, durante la madrugada del domingo. Uno de los principales damnificados fue Héctor “Changa” Aguilar, quien sufrió la destrucción total de una camioneta Chevrolet S10 (con la que realizaba fletes), dos carruajes, un utilitario (que se quemó solo parcialmente) y un departamento ubicado en el fondo de su terreno quedó consumido por las llamas.

Dicho departamento estaba alquilado por un joven que perdió todas sus pertenencias, pero que de no haberse despertado a tiempo pudo haber perdido su vida.

Su vecino Luis Castro no fue la excepción. Un Renault 12 de un cliente de su taller mecánico fue consumido por el fuego en pocos minutos.

Héctor “Changa” Aguilar dialogó con FM Actualidad de Villegas: “El chico que vive en la habitación se despertó y me avisó; pudo haber sido fatal para él. Alcancé a sacar una camioneta, pero la otra (la S10) se quemó íntegra) y también dos carruajes, puertas y otras cosas que tenía en el galpón. El departamento del chico se quemó todo: se le quemó la cama, documentos, todo. Se quedó con el pantalón puesto y nada más”, afirmó Aguilar.

Dos focos de incendio

Llamó la atención a bomberos y policías que se produjeran dos focos de incendio (en lo de Aguilar y en lo de Castro) y que no estuvieran conectados: ambos se originaron de manera simultánea pero independiente. Hay fuertes sospechas de que sus orígenes hayan sido intencionales.

“A mí se me quemó esta parte del galpón, pero a 15 metros hubo otro incendio en el taller de Castro. Dos incendios en el mismo momento y que se puedan haber ocasionado por la misma cosa, es imposible. Porque si hubiese pasado una chispa de mi casa para allá o de allá para mi casa, entre medio había una combi. Es imposible”, remarcó Aguilar.

El fuego fue tan difícil de controlar porque en el galpón había bidones con combustible que Aguilar había comprado antes del aumento de la nafta.