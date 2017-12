Un encuentro para “abrazar derechos”

Mañana a partir de las 21 se realizará en la plazoleta Almirante Brown (Ameghino y Ugarte) el encuentro “Unidos por los Derechos” del cual participarán vecinos, artistas y organizaciones locales.

Se trata de un espacio libre, de expresión popular y abierto a la comunidad donde se presentarán distintos artistas locales como los músicos César Dominici, Luciano Keegan, Lautaro Van Megroot, María Ventancor, Pablo Llorens, Sirajhara, Unión Rap y The Warrior´s. También participarán: Néstor Martín (dibujante), Alicia Conti (monólogo), ceramistas locales y Hugo Tiseira (fotografía), entre otros.

Por otro lado, distintos vecinos y organizaciones compartirán palabras “acerca de la vulneración de diferentes derechos directamente desde el gobierno y en detrimento del pueblo” y se realizará una radio abierta.

Adhieren a esta convocatoria: Colegio de Psicólogos, UTEDYC, Satsaid, Las Mostras, Asamblea Bicentenario, Partido Justicialista, Comunidad Mapuche “Cacique Pincén”, Atilra, Comisión por los Derechos Humanos, Amanacer, Unidad Ciudadana, Partido Comunista, SMATA, entre otras organizaciones locales.

n Redoblar esfuerzos

Las organizaciones convocantes a este encuentro artístico señalan: “Es necesario redoblar esfuerzos en mantenernos unidas y unidos ante los atropellos del gobierno que son multisectoriales y simultáneos. Entendemos que como ciudadanos necesitamos comprometernos con causas comunes, apoyar el reclamo de los distintos grupos para que la lucha no sea aislada. Si así lo fuera, tienen garantizado el camino en detrimento de los sectores más vulnerados”.

Y agregan que: “El pueblo deberá ser el protagonista y no dar ni un paso atrás en ninguna de las medidas que se intenten proclamar desde este y cualquier gobierno que tenga otros intereses que no sea el respeto por las garantías institucionales, los derechos humanos, la salud pública y gratuita, la diversidad, la inclusión social, el respeto por el Ambiente, la justicia social y la distribución de la riqueza, entre otras premisas que acompañaremos hasta el final”.