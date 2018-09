Un encuentro bien “campero” que se disfrutó en familia

Bajo el cálido y amigable sol de primavera, se llevó a cabo ayer en el predio ubicado en las calles Mirabelli y Macaya de nuestra ciudad el 2º Encuentro de Juegos Ecuestres, organizado por el Grupo Ecuestre Los Amigos con el apoyo de la Municipalidad de Trenque Lauquen, donde jinetes locales de todas las edades demostraron sus habilidades y destrezas en una disciplina tan nuestra como la monta del caballo.

“En la cancha se ven los pingos”, dice el refrán. Y la verdad es que no hay palabras más certeras para describir lo que sin dudas fue una fiesta popular donde un importante número de familias se sumó a esta iniciativa pasando una hermosa tarde al aire libre.

Destrezas y más

Desde temprano cientos de familias se fueron acercando al predio ubicado en las calles Mirabelli y Macaya con la idea de no perderse ninguna de las pruebas que se desarrollarían allí durante toda la jornada. Algunos equipados con mate buscaron la mejor ubicación, cerca de la pista donde una tras otra se fueron sucediendo las competencias. Hubo de todo y para todos: desde pruebas de riendas hasta carreras de sortijas donde nuestros “gauchos”, sin importar la edad, demostraron todas sus destrezas sobre los caballos.

Muchos aprovecharon la hora del almuerzo para saborear un rico choripán o una buena porción de asado en la cantina instalada en el lugar, sirviendo todo para amenizar una velada bien “campera”, digna de esta parte del mundo.

Pero una jornada de estas características no sería tal sin el atuendo común que tanto muchos niños como adultos vistieron para la ocasión: así bombachas, camisa, botas y boina fueron las prendas comunes que tanto jinetes como público lucieron en la tarde de ayer.

Sin lugar a dudas fue una jornada estupenda, donde el clima acompañó de la mejor manera para que Trenque Lauquen pudiera disfrutar de un evento tradicionalista, que sirvió para el deleite tanto de los más “gauchos” como de aquellos que no están tan acostumbrados a las diversiones y actividades camperas. Y a juzgar por el número de personas que acompañaron la iniciativa, hay que decir que el encuentro fue todo un éxito.