Un discurso que generó fuertes críticas y también aprobación

Referentes de distintos espacios políticos locales opinaron sobre el discurso que el presidente Mauricio Macri brindó en la mañana de ayer, en el cual adelantó algunas de las medidas a implementar con el objetivo de cerrar un nuevo acuerdo con el FMI.

Desde la oposición aseguraron que se trató de un discurso lleno de “cinismo”, en tanto que dirigentes del oficialismo destacaron que el presidente “habló con el corazón”.

Según la presidenta del Bloque de Unidad Ciudadana en el HCD, Mónica Estévez, lo de ayer “fue otra puesta en escena más, de las que nos tiene acostumbrados Cambiemos a nivel nacional provincial y local, con un mensaje grabado y guionado”. “Por momentos, vergonzoso frente a la situación crítica que atraviesa el pueblo argentino. El anuncio de la reducción de ministerios a la mitad en áreas clave y sensibles se contrapuso con su alocución manifestando que le parecían temas importantes el trabajo, la industria y las universidades”, sostuvo.

Asimismo la edil marcó: “Tanta fanfarria para decir que la pobreza va a aumentar, y aun así ratificar su rumbo económico. Y para justificar un gobierno sin rumbos volvió a apelar a su crítica de responsabilizar al gobierno anterior agregando que ahora ‘no tenemos que dejar que vuelva’”.

Además Estévez señaló que “como todo lo que ha hecho y hace Cambiemos, fue un nuevo discurso lleno de metáforas”. “Antes fueron las tormentas, el final del túnel, acá por ejemplo el intendente habló de turbulencias este fin de semana. La nueva metáfora es: hay que cruzar el río”, enfatizó. Y también sostuvo: “Quienes estamos muy cerca de la gente nos sentimos avergonzados cuando escuchamos tan bajo nivel y a la vez tanta mentira. Decir que bajó la pobreza, que creció la economía, y que hay miles de puestos de trabajo es vergonzoso. Y de un cinismo increíble porque mientras aplican el ajuste han fugado con aumentos preestablecidos millones de dólares. Pero la gente sabe ya que son solo patrañas para ocultar cómo se ha depreciado el salario y como ha decaído el nivel de vida de la mayoría”.

“Con el corazón”

Por su parte, el dirigente del PRO Carlos Bilbao sostuvo que “el discurso del presidente no tuvo nada de técnico”. “Habló con el corazón. Fue muy honesto y claro”, dijo, y agregó que entre otras cuestiones “el presidente reconoció que la pobreza no solo se iba a mantener sino que se iba a acrecentar”, añadiendo: “Lamentablemente es la cruda realidad y por eso también hizo un pedido de esfuerzo a la gente que más puede colaborar”.

Asimismo Bilbao señaló que “cuando uno gasta más de lo que tiene en algún momento hay que pagarlo”. “Lamentablemente nunca coinciden quienes gastaron de más y quienes finalmente terminan pagando todo, pero entendemos que es una situación en la cual hay que hacer un esfuerzo”, resaltó.

Con respecto a las medidas anunciadas, Bilbao consideró que “son malas porque vuelven a imponer mayor presión fiscal a algunos sectores como el agropecuario. Pero a la vez es entendible lo que dijo el presidente porque el sacrifico tiene que ser de todos”. En el mismo sentido, detalló que “son mediadas antipáticas y que están mal porque se le termina metiendo la mano en el bolsillo a quienes producen”.

Por otra parte, se mostró de acuerdo con la reducción de ministerios y con “achicar” el Estado. “Es imposible mantener un Estado tan grande porque no hay plata. Es mucho dinero el que se gasta y en una situación de crisis como la que estamos atravesando es inviable”, opinó.

Discurso optimista

En tanto que la edil por la Alianza Cambiemos Adriana Velázquez sostuvo que “fue un discurso optimista”. “Creo que el mensaje fue que todos nos tenemos que poner en el hombro la crisis. Todos tenemos que ceder un poco y hacer un poco más de esfuerzo”, afirmó.

Sin embargo la concejal reconoció que “esperaba un poco más como por ejemplo más detalles sobre los cambios de gabinete, o bien un recorte mayor a la política”.

Por otra parte, indicó que “la aplicación de retenciones a las exportaciones no es la mejor de las medidas pero tal como lo manifestó en su discurso el presidente, es un mal necesario”. Además Velázquez indicó que “reconocer que la pobreza crecerá es tristísimo pero también es un sinceramiento de lo que está ocurriendo y además permite prever ciertas situaciones y actuar en consecuencia”. También indicó que “hubo reconocimiento de errores propios y eso está bien”.

En tanto que otros dirigentes consultados se mostraron cautelosos a la hora de emitir una opinión acerca de los anuncios realizados ayer por el presidente Macri ya que consideraron que habrá que esperar que las mismas se concreten para hacer una crítica con mayores elementos sobre si las mencionadas iniciativas fueron las más adecuadas para este momento del país o no.